





Έντονες ανακατατάξεις σημειώθηκαν στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη, με τις επαναλήψεις, τις ενημερωτικές εκπομπές και τα ψυχαγωγικά προγράμματα να καταγράφουν ποικιλία επιδόσεων. Η μεγάλη έκπληξη της ημέρας ήρθε από το Star, καθώς η ελληνική ταινία του σταθμού κατέκτησε με άνεση την κορυφή.

Στην πρώτη θέση με θριαμβευτικό 15,6% βρέθηκε η ελληνική ταινία του Star, η οποία κυριάρχησε στη ζώνη και άφησε πίσω κάθε ανταγωνισμό.

Ακολούθησε με 12,1% ο Τροχός της Τύχης, επίσης στο Star, που συνεχίζει να αποτελεί σταθερή αξία της απογευματινής τηλεθέασης.

Στον Alpha, το Σόι σου (επανάληψη) σημείωσε 10,3%, ενώ το Kit & Lab ακολούθησε με 10,1%, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση της ελληνικής μυθοπλασίας. Το Καλύτερα Δεν Γίνεται κινήθηκε στο 9,8%, παραμένοντας σε καλά επίπεδα.

Στο Mega, τα Εξελίξεις Τώρα και Είσαι το Ταίρι μου (επανάληψη) μοιράστηκαν το ίδιο ποσοστό, 9,6%, με το τηλεπαιχνίδι The Chase να καταγράφει 8,8%.

Η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1 ακολούθησε με 8,4%, ενώ το κλασικό Κωνσταντίνου και Ελένης σε επανάληψη σημείωσε 6,7%.

Στο Open, οι Εικόνες έφτασαν στο 6,5%, ενώ το Ό,τι Αρχίζει της ΕΡΤ1 κινήθηκε στο 6,3%.

Πιο χαμηλά συναντάμε το Weekend Live του ΣΚΑΪ με 5,4%, την εκπομπή Η Ελλάδα Ψηφίζει με 4,1%, το Εδώ TV στο 4%, και το Generation ΣΚ που περιορίστηκε στο 3,5%. Την κατάταξη ολοκληρώνει ο Chef στην Κουζίνα σας με 2,9%.

