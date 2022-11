tvnea

Δραματικές περιπέτειες, θρίλερ, κομεντί αλλά και ελληνικές ταινίες, καθώς και παιδικά περιλαμβάνει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της ΕΡΤ από τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου έως την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022.Αναλυτικότερα:Η ΕΡΤ2 μεταδίδει κάθε μεσημέρι στις 2 μια ελληνική ταινία, και κάθε βράδυ στις 10 μια ξένη ταινία. Επιλογές όμως υπάρχουν και για τους μικρούς μας φίλους καθώς το Σάββατο 19 Νοεμβρίου στις 19:00 από το ίδιο κανάλι μεταδίδεται η μεταγλωττισμένη ταινία κινούμενων σχεδίων «Βίρα τις άγκυρες».Η ΕΡΤ1 μεταδίδει την Πέμπτη στις 22:00, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση τη δραματική βιογραφία «Λέσχη νέων δισεκατομμυριούχων». Το Σάββατο στις 17:00, μεταδίδεται η κωμωδία φαντασίας «Ο Λουί ντε Φινές κατεψυγμένος» με πρωταγωνιστές τους Λουί ντε Φινές, Κλοντ Ζενσάκ, Μπερνάρ Αλέιν, Ολιβιέ ντε Φινές.ΕΡΤ2Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, στις 14:00«Ο άνθρωπος που γύρισε από τα πιάτα»Αφιέρωμα στη μνήμη της Νίτσας Μαρτούδα, που «έφυγε» από τη ζωή την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022.Κωμωδία, παραγωγής 1969.Σκηνοθεσία: Πάνος ΓλυκοφρύδηςΣενάριο: Γιώργος ΛαζαρίδηςΠαίζουν: Κώστας Χατζηχρήστος, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Καίτη Παπανίκα, Νίτσα Μαρούδα, Μέλπω Ζαρόκωστα, Σωκράτης Κορρές, Χρήστος Δοξαράς, Νίκος Τσούκας, Αλέκος Ζαρταλούδης, Αγγελική Τόγκα, Παρασκευάς Κτώρος, Γιάννης Κώστογλου, Λίλα ΔρούτσαΥπόθεση: Ο Λάκι Πέτρις είναι ένας Ελληνοαμερικανός, που ξεκίνησε από τα χαμηλά πλένοντας πιάτα, και εξελίχθηκε σε ιδιοκτήτη αλυσίδας εστιατορίων στην Αμερική. Μια μέρα, αποφασίζει να επιστρέψει στην Ελλάδα για να παντρευτεί, αλλά τα πράγματα θα μπερδευτούν όταν θα μπει σε λάθος σπίτι από τη διεύθυνση που του έδωσαν.Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, στις 22:00«Γλυκιά απόδραση»(Comme un Avion / The Sweet Escape)Κομεντί, παραγωγής Γαλλίας 2015.Σκηνοθεσία-σενάριο: Μπρουνό ΠονταλιντέςΠρωταγωνιστούν: Μπρουνό Πονταλιντές, Σαντρίν Κιμπερλέν, Ανιές Ζαουί, Βιμάλα Πονς, Ντενί Πονταλιντές, Πιέρ Αρντιτί, Μισέλ Βιγιερμόζ, Ζαν-Νοέλ Μπρουτέ, Νοεμί Λοβσκί, Λεσλί ΜανίΥπόθεση: Ο Μισέλ είναι πενηντάρης γραφίστας, σε κρίση μέσης ηλικίας.Μέσω διαδικτύου παραγγέλνει ένα καγιάκ με σκοπό μια «Γλυκιά απόδραση».Κωπηλατώντας διασχίζει την υπέροχη γαλλική εξοχή και μέσα από μια σειρά απρόσμενων συναντήσεων έρχεται σε επαφή με τα πραγματικά του συναισθήματα.Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022, στις 14:00«Ο γαμπρός μου ο δικηγόρος»Κωμωδία, παραγωγής 1962.Σκηνοθεσία: Ορέστης ΛάσκοςΣενάριο: Στέφανος Φωτιάδης, Γιώργος ΛαζαρίδηςΠαίζουν: Νίκος Σταυρίδης, Γιώργος Πάντζας, Γιάννης Γκιωνάκης, Μπεάτα Ασημακοπούλου, Σταύρος Παράβας, Άρης Μαλλιαγρός, Άννα Μαντζουράνη, Αλέκα Στρατηγού, Κώστας Δούκας, Χρήστος Πάρλας, Μίρκα Καλατζοπούλου, Γκόλφω Μπίνη, Γιώργος Ολύμπιος, Γιάννης Μπέρτος, Πόπη Άλβα, Πάρις Πάππης, Σπύρος ΜαλούσηςΥπόθεση: Ένας πατέρας, ο κουρέας Μελέτης Καψομανώλης, έχει όνειρο να εξασφαλίσει στην κόρη του έναν γαμπρό επιστήμονα. Τελικά, τα καταφέρνει. Στην πορεία όμως, μαθαίνει ότι ο γαμπρός του ο δικηγόρος έχει ένα παρελθόν με ανοιχτούς συναισθηματικούς λογαριασμούς, που δημιουργούν απειλές στο ζευγάρι. Όμως, ο πεθερός του έχει τον τρόπο να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, κάνοντας ευτυχισμένη την κόρη του.Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022, στις 22:00«Αλλαγή πορείας»(Turning tide / En solitaire)Δραματική περιπέτεια, συμπαραγωγής Γαλλίας-Βελγίου-Ισπανίας 2013.Σκηνοθεσία: Κριστόφ ΟφενστάινΠαίζουν: Φρανσουά Κλουζέ, Σαμί Σεγκίρ, Βιρζινί Εφιρά, Γκιγιόμ Κανέ, Καρίν Βανάς, Ζαν-Πολ ΡουβΥπόθεση: Η ιστορία του Γιαν Κερμαντέκ, του ανθρώπου που είδε το μεγαλύτερό του όνειρο να πραγματοποιείται, όταν τον κάλεσαν να αντικαταστήσει έναν πασίγνωστο πρωταθλητή ιστιοπλοΐας την τελευταία στιγμή πριν από την έναρξη του Vendee Globe.Πρόκειται για έναν αγώνα ιστιοπλοΐας ανά τον κόσμο, όπου ο ιστιοπλόος βρίσκεται μόνος στο σκάφος, χωρίς να έχει καμία βοήθεια και χωρίς να διακόπτεται ποτέ ο αγώνας!Έπειτα από μερικές ημέρες στη θάλασσα, ο Γιαν, ο οποίος προπορεύεται, πρέπει να σταματήσει για να επισκευάσει ένα κατεστραμμένο πηδάλιο. Το γεγονός αυτό θα διαταράξει σημαντικά την έκβαση του αγώνα.Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, στις 14:00«Ταξίδι με τον έρωτα»Αισθηματική κομεντί, παραγωγής 1959.Σκηνοθεσία-σενάριο: Ανδρέας ΛαμπρινόςΠαίζουν: Τζένη Καρέζη, Δημήτρης Μυράτ, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Αλέκα Κατσέλη, Ρίτα Μουσούρη, Κώστας Κακκαβάς, Μαρία Φωκά, Αρτέμης Μάτσας, Μιχάλης Καλογιάννης, Κούλα Αγαγιώτου, Κώστας Στράντζαλης, Νίκος Συράκος, Γιώργος Βελέντζας, Χρήστος ΣκαλτσάςΥπόθεση: O Λάμπρος λείπει χρόνια στη Γαλλία και επιστρέφει στην Ελλάδα για να βρει την Έλενα, παλιά του αγάπη. Στο πλοίο για την Αίγινα, όπου ζει η Έλενα, ο Λάμπρος γνωρίζει τη νεαρή Γιάννα και τον Ιάσονα που πάνε εκεί για να συναντήσουν, η μεν Γιάννα τη μητέρα της, ο δε Ιάσονας τον πατέρα του. Στο μεταξύ, οι γονείς των νέων έχουν δεσμό αλλά το κρύβουν από τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα τα πράγματα να μπερδευτούν ακόμη πιο πολύ….Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, στις 22:00«Ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα»(Smoke and Mirrors / El Hombre de las Mil Caras)Πολιτικό θρίλερ, παραγωγής Ισπανίας 2016.Σκηνοθεσία: Αλμπέρτο ΡοντρίγκεζΣενάριο: Ραφαέλ Κόμπος, Αλμπέρτο ΡοντρίγκεζΠρωταγωνιστούν: Εδουάρδο Φερνάντεζ, Χοσέ Κορονάδο, Κάρλος Σάντος, Μάρτα Ετούρα, Άλμπα ΓκαλότσαΥπόθεση: Ο Φρανσίσκο Παέσα –πρώην μυστικός πράκτορας της ισπανικής κυβέρνησης και ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για τη σημαντικότερη επιχείρηση εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης των Βάσκων, της ETA– παγιδεύεται από την ίδια του την κυβέρνηση και αναγκάζεται να φύγει από τη χώρα. Όταν τελικά θα μπορέσει να επιστρέψει στην Ισπανία, είναι απένταρος και η προσωπική του ζωή έχει καταρρεύσει. Είναι εκείνη η στιγμή που θα τον επισκεφθεί ο Λουίς Ρολντάν, ο πανίσχυ­ρος πρώην Διοικητής της Αστυνομίας και θα του προσφέρει ένα εκατομμύριο δολάρια, για να τον βοηθήσει να διαφυ­λάξει τα δώδεκα εκατομμύρια δολάρια που κλάπηκαν από τον προϋπολογισμό που είχε υπό τον έλεγχο του.Το κο­φτερό μυαλό του Παέσα θα οργανώσει την εκδίκησή του, με σκοπό να αρπάξει τα λεφτά του Ρολντάν, και να ξεγελά­σει μια ολόκληρη χώρα, σε μια ευφυή και περίπλοκη επιχείρηση, αντάξια του καλύτερου ταχυδακτυλουργού.Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, στις 14:00«Ο αδελφός μου ο λόρδος»Κωμωδία, παραγωγής 1966.Σκηνοθεσία: Βαγγέλης ΣειληνόςΣενάριο: Στέφανος ΦωτιάδηςΠαίζουν: Γιώργος Πάντζας, Κώστας Καρράς, Άννα Ιασωνίδου, Γιάννης Γκιωνάκης, Κλεό Σκουλούδη, Καίτη Θεοχάρη, Μαρίκα Κρεββατά, Γιώργος Γαβριηλίδης, Νικήτας Πλατής, Μίτση Κωνσταντάρα, Θάνος Παπαδόπουλος, Βαγγέλης Σειληνός, Μαρία Ιωαννίδου, Γιάννης Αλεξανδρίδης, Δημήτρης Γούσης, Στάθης ΧατζηπαυλήςΥπόθεση: Ένας ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, ο Χάρης, τρώει όλα του τα χρήματα στους ράφτες, καθώς έχει τη λόξα να θέλει να εμφανίζεται σαν «λόρδος».Τσακώνεται διαρκώς με τον αδελφό του, τον Βασίλη, που είναι κι αυτός άνθρωπος του μεροκάματου (ελαιοχρωματιστής) και επιβαρύνεται ολομόναχος τα έξοδα του σπιτιού.Ο Χάρης πιστεύει πως με την εμφάνισή του κάποτε θα κατορθώσει να ρίξει μια πλούσια κοπέλα και έτσι να αλλάξει τη ζωή του.Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, στις 22:00«Λευτέρης Δημακόπουλος»Πολυβραβευμένο κοινωνικό δράμα, συμπαραγωγής Ελλάδας-Γερμανίας 1993.Σκηνοθεσία-σενάριο: Περικλής ΧούρσογλουΠαίζουν: Νίκος Γεωργάκης, Μαρία Σκουλά, Νίκος Ορφανός, Μανώλης Μαυροματάκης, Σοφία Ολυμπίου, Τιτίκα Βλαχοπούλου, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος, Βάσος Ανδρονίδης, Μενέλαος Ντάφλος, Αλεξάνδρα Παυλίδου, Βασιλεία Καβούκα, Ακύλλας Καραζήσης, Κώστας Ξυκομηνός, Βαγγέλης Χρήστου, Δήμος ΜπαλτζήςΥπόθεση: Μεσολόγγι, παραμονή Πρωτοχρονιάς. Ο Παναγιώτης συναντά τον φίλο του, Λευτέρη Δημακόπουλο, με τον οποίο έχουν να συναντηθούν πολύ καιρό. Καθώς αναπολούν τα χρόνια που πέρασαν (χρόνια σπουδών, ερώτων και ελπίδων), η ιστορία ενός «λαμπρού νέου» ξεδιπλώνεται ως κούρσα προς μια αμφίβολη επιτυχία.Με ύφος λιτό, σχεδόν ντοκιμαντερίστικο, ο σκηνοθέτης σκιαγραφεί έναν πολίτη του δυτικού κόσμου, κρατώντας την απαραίτητη απόσταση από τα γεγονότα. Η νεανική ορμή, το πάθος για την επιτυχία και η φωτιά της αναζήτησης, οδηγούν τον Λευτέρη Δημακόπουλο σε μια μεθοδική, σχεδόν εθελουσία κάθοδο προς το αδιέξοδο. Μια κάθοδο σκοτεινή, μελαγχολική, όπως η νοσταλγία της εφηβείας και της χαμένης αθωότητας.Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, στις 23:50«Ο φοιτητής»Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΤαινία μικρού μήκους, παραγωγής 2021.Σκηνοθεσία-σενάριο: Βασίλης ΚαλαμάκηςΗθοποιοί: Γιώργος Πυρπασσόπουλος, Γιώργος Μακρής, Δημήτρης Καπετανάκος, Στρατής ΝταλαγιώργοςΥπόθεση: Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 1973. Έπειτα από την τριήμερη κατάληψη του Πολυτεχνείου, το δικτατορικό καθεστώς αποφασίζει να επέμβει στρατιωτικά και να καταστείλει τις απειλητικές για την κυριαρχία του διαδηλώσεις.Παρακολουθούμε όσα διαδραματίστηκαν μέσα στο άρμα τα τελευταία λεπτά, πριν αυτό γκρεμίσει την κεντρική πύλη και εισβάλει στο Πολυτεχνείο.Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, στις 24:00«Love Me Not»Δραματικό θρίλερ, συμπαραγωγής Ελλάδας-Γαλλίας 2017.Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος ΑβρανάςΣενάριο: Αλέξανδρος Αβρανάς, Κώστας ΠερούληςΠαίζουν: Χρήστος Λούλης, Ελένη Ρουσσινού, Σελεστίν Αποσπόρη, Μαρία Σκουλά, Ρένη Πιττακή, Βίκυ Τσίρου, Στέφανος Κοσμίδης, Νίκος Χατζόπουλος, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Μάνος ΒακούσηςΥπόθεση: Ένα ζευγάρι προσλαμβάνει νεαρή μετανάστρια για να γίνει παρένθετη μητέρα. Ως φιλοξενούμενη των εργοδοτών της απολαμβάνει την πλούσια ζωή τους, ενώ μοιάζει να δένεται και να συνυπάρχει αρμονικά μαζί τους. Ωστόσο, κάτω από την επιφάνεια, μια πλουσιοπάροχη ασφάλεια ζωής προϋποθέτει το τίμημα μιας ανθρώπινης ζωής, προκειμένου να εισπραχθεί Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, στις 14:00«Ο πύργος των ιπποτών»Κωμωδία, παραγωγής 1952.Σκηνοθεσία-σενάριο: Γιώργος Ασημακόπουλος, Νίκος ΤσιφόροςΠαίζουν: Πέτρος Κυριακός, Μίμης Φωτόπουλος, Ντίνος Ηλιόπουλος, Γιώργος Καμπανέλλης, Σμάρω Στεφανίδου, Σμαρούλα Γιούλη, Κώστας Χατζηχρήστος, Αλέκος Αναστασιάδης, Νανά Παπαδοπούλου, Δημήτρης ΚούκηςΥπόθεση: Ένας φιλήσυχος μανάβης, μετά τις επίμονες πιέσεις της γυναίκας του, δέχεται να χρησιμοποιήσει τις χρυσές λίρες που είχε κρύψει στο υπόγειο, ο μακαρίτης πλέον Εβραίος συνεταίρος του.Ένας δάσκαλος τού ανακοινώνει ότι κατάγεται από Φράγκους ευγενείς και ότι κληρονομεί το δουκάτο των Αθηνών.Ο μανάβης μετακομίζει σ’ έναν πύργο και με τον θησαυρό του μακαρίτη ζει μια ζωή γεμάτη χλιδή. Στην πραγματικότητα, όμως, νοσταλγεί την παλιά απλή ζωή του.Η κόρη του είναι ερωτευμένη με τον γιο ενός πολιτικού αριστοκρατικής καταγωγής, δυσκολεύεται όμως να συμβιβαστεί με το «λαϊκό» παρελθόν του πατέρα της.Η παρέμβαση ενός φίλου και συναδέλφου του πατέρα της, θα βοηθήσει στο να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, στις 22:00«Οικογενειακές ανισορροπίες»(Infinitely Polar Bear)Δραματική κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ 2014.Σκηνοθεσία-σενάριο: Μάγια ΦορμπςΠρωταγωνιστούν: Μαρκ Ράφαλο, Ζόε Σαλντάνα, Ίμοτζεν Γολοντάρσκι, Άσλεϊ Όφντερχαϊντ, Μπεθ Ντίξον, Κιρ ΝτουλέαΥπόθεση: Την ώρα που οι περισσότεροι μπαμπάδες βρίσκονται στη δουλειά, ο Καμ μαζεύει μανιτάρια, ετοιμάζει περίτεχνα γεύματα ή δουλεύει κάποιο από τα πολλά ημιτελή πρότζεκτ του.Η οικογενειακή περιουσία του ίσα που επαρκεί για να συντηρήσει την οικογένειά του, τη στιγμή που ο ίδιος παλεύει με τη μανιοκατάθλιψη.Όταν ο Καμ αναγκάζεται να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, έπειτα από έναν νευρικό κλονισμό, η σύζυγός του, Μάγκι και οι δύο κόρες του, μετακομίζουν στο Κέμπριτζ, όπου η Μάγκι θα προσπαθήσει μάταια να βρει μια αξιοπρεπή δουλειά.Όταν η Μάγκι θα γίνει δεκτή στο πανεπιστήμιο, θα ζητήσει από τον Καμ να αναλάβει τη φροντίδα των κοριτσιών.Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022, στις 14:00«Ο ουρανοκατέβατος»Κωμωδία, παραγωγής 1965.Σκηνοθεσία: Ορέστης ΛάσκοςΣενάριο: Γιώργος Λαζαρίδης, Δημήτρης ΒασιλειάδηςΠαίζουν: Μίμης Φωτόπουλος (Περικλής Μπιρμπιλόπουλος), Μπεάτα Ασημακοπούλου, Χρήστος Νέγκας, Μαρίκα Κρεββατά, Χρήστος Πάρλας, Κλεό Σκουλούδη, Νίτσα Μαρούδα, Βάσω Μεριδιώτου, Σταύρος Παράβας, Άρης Μαλλιαγρός, Πέτρος Πανταζής, Θόδωρος Δημήτριεφ, Παναγιώτης Καραβουσάνος, Γιώργος Βελέντζας, Κώστας Μεντής, Νίκος ΓαλανόςΥπόθεση: Ο μακαρίτης Περικλής παίρνει άδεια από τον Θεό και επιστρέφει στη Γη για να βοηθήσει την οικογένειά του. Όντας αόρατος, μαθαίνει για τα γλέντια της μιας κόρης του, την απροθυμία της δεύτερης να παντρευτεί, τις απατεωνιές του γιου του και τις χαρτοπαιξίες της γυναίκας του. Στο τέλος, όλοι αναγνωρίζουν τα λάθη τους και συμμορφώνονται.Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022, στις 19:00«Βίρα τις άγκυρες»(Anchors Up / Elias og Storegaps Hemmelighet)Μεταγλωττισμένη ταινία κινούμενων σχεδίων, παραγωγής Νορβηγίας 2017.Σκηνοθεσία: Simen Alsvik, Will Ashurst.Υπόθεση: Κατά τη διάρκεια μιας τρομερής καταιγίδας, ο Ελάιας, ένα θαρραλέο διασωστικό πλοίο, σώζει ένα πλοίο που κινδυνεύει.Αμέσως, του προτείνεται μια καινούργια δουλειά, για την οποία όμως θα πρέπει να μετακομίσει στο Μπιγκ Χάρμπορ και να αφήσει πίσω τους αγαπημένους του φίλους.Ένα βράδυ, ο Ελάιας μπλέκει σ’ έναν καβγά με μια τοπική συμμορία και ανακαλύπτει ότι η συμμορία εξορύσσει ένα παράνομο πολύτιμο μέταλλο, το οποίο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα που επηρεάζουν τον καιρό.Ο Ελάιας θα ανακαλύψει σύντομα ότι αυτό που πραγματικά χρειάζεται για να μπορέσει να ξεσκεπάσει αυτή την παράνομη επιχείρηση εξόρυξης, είναι η βοήθεια των παλιών του φίλων.ΕΡΤ1Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, στις 22:00«Λέσχη νέων δισεκατομμυριούχων»(Billionaire Boys Club)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΔραματική βιογραφία, παραγωγής ΗΠΑ 2018Σκηνοθεσία: Τζέιμς ΚοξΠρωταγωνιστούν: Άνσελ Έλγκορτ, Kέβιν Σπέισι, Tάρον Έγκερτον, Έμα ΡόμπερτςΥπόθεση: Στο ύφος της ταινίας «O Λύκος της Γουόλ Στριτ», η δραματική βιογραφία του Τζέιμς Κοξ είναι βασισμένη στην αληθινή απίστευτη ιστορία του φιλόδοξου επιχειρηματία Τζο Χαντ, του οποίου η εταιρεία, στην οποία συμμετείχαν εύποροι νέοι άντρες από το Μπέβερλι Χιλς, αναπτύχθηκε μέσω του «Σχήματος Πόντσι», με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το καλοκαίρι του 1984. Τελικά θα βρεθούν στο στόχαστρο του νόμου και ολόκληρη η αυτοκρατορία που είχαν στήσει γεμάτη λάμψη, χρήμα, σεξ και δόξα θα αποβεί μοιραία υπό το βάρος της ίδιας τους της απληστίας.Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022, στις 17:00«Ο Λουί ντε Φινές κατεψυγμένος»(Hibernatus)Κωμωδία φαντασίας, συμπαραγωγής Γαλλίας – Ιταλίας 1967Σκηνοθεσία: Έντουαρντ ΜολινάροΠρωταγωνιστούν: Λουί ντε Φινές, Κλοντ Ζενσάκ, Μπερνάρ Αλέιν, Ολιβιέ ντε ΦινέςΥπόθεση: Τα πάνω κάτω έρχονται στη ζωή του Ουμπέρ ντε Ταρτά, όταν ο παππούς της συζύγου του ανασύρεται ύστερα από 65 χρόνια σε παγωμένη χειμερία νάρκη στον πολικό κύκλο. Μετά το ξεπάγωμα, ο άνθρωπος σε χειμερία νάρκη πιστεύει ότι είναι ακόμα η αρχή του αιώνα. Τίποτα δεν μπορεί να κρατήσει αυτή την ψευδαίσθηση ζωντανή. Μέσα στην απελπισία του, ο Ουμπέρ αποκαλύπτει την αλήθεια και οδηγεί τον άνθρωπο από την εποχή του Εδουάρδου σε ένα τρελό ξεφάντωμα στον υπερσύγχρονο 20ό αιώνα.