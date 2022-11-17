2022-11-17 14:48:06
Φωτογραφία για Ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ
TO ΣYNΘHMA THΣ EΞEΓEPΣHΣ TOY ΠOΛYTEXNEIOY

"ΨΩMI - ΠAIΔEIA - EΛEYΘEPIA",

EINAI OΣO ΠOTE AΛΛOTE EΠIKAIPO ΣHMEPA, ΠOY:

H AKPIBEIA THΣ ΔEΞIAΣ TΣAKIZEI KAΘE ΛAIKO NOIKOKYPIO.

OI ΣYNTAΓMATIKEΣ EΛEYΘEPIEΣ ΠOΔOΠATOYNTAI AΠO TIΣ ΠAPAKOΛOYΘHΣEIΣ TOY "MAΞIMOY AE".. H ΠAIΔEIA IΔIΩTIKOΠOIEITAI KAI AΣTYNOMOKPATEITAI.

TIMOYME THN EΞEΓEPΣH TOY NOEMBPH TOY 73.

AΓΩNIZOMAΣTE ΓIA THN ΠOΛITIKH AΛΛAΓH!

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
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