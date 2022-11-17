2022-11-17 14:48:06
TO ΣYNΘHMA THΣ EΞEΓEPΣHΣ TOY ΠOΛYTEXNEIOY
"ΨΩMI - ΠAIΔEIA - EΛEYΘEPIA",
EINAI OΣO ΠOTE AΛΛOTE EΠIKAIPO ΣHMEPA, ΠOY:
H AKPIBEIA THΣ ΔEΞIAΣ TΣAKIZEI KAΘE ΛAIKO NOIKOKYPIO.
OI ΣYNTAΓMATIKEΣ EΛEYΘEPIEΣ ΠOΔOΠATOYNTAI AΠO TIΣ ΠAPAKOΛOYΘHΣEIΣ TOY "MAΞIMOY AE".. H ΠAIΔEIA IΔIΩTIKOΠOIEITAI KAI AΣTYNOMOKPATEITAI.
TIMOYME THN EΞEΓEPΣH TOY NOEMBPH TOY 73.
AΓΩNIZOMAΣTE ΓIA THN ΠOΛITIKH AΛΛAΓH!
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ximeronews
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EINAI OΣO ΠOTE AΛΛOTE EΠIKAIPO ΣHMEPA, ΠOY:
H AKPIBEIA THΣ ΔEΞIAΣ TΣAKIZEI KAΘE ΛAIKO NOIKOKYPIO.
OI ΣYNTAΓMATIKEΣ EΛEYΘEPIEΣ ΠOΔOΠATOYNTAI AΠO TIΣ ΠAPAKOΛOYΘHΣEIΣ TOY "MAΞIMOY AE".. H ΠAIΔEIA IΔIΩTIKOΠOIEITAI KAI AΣTYNOMOKPATEITAI.
TIMOYME THN EΞEΓEPΣH TOY NOEMBPH TOY 73.
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