2026-06-10 16:37:00
Φωτογραφία για Επετειακή εκδήλωση στην Ιερά Μονή Αγίου Συμεών Μεσολογγίου

 



Την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και ώρα 7:00’ το απόγευμα, στην Ιερά Μονή Αγίου Συμεών της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί τιμητική εκδήλωση, στο πλαίσιο του εορτασμού της Επετείου των διακοσίων ετών από την Ηρωική Έξοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου....

Το πρόγραμμα της εκδηλώσεως περιλαμβάνει:

• Πομπή στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μονής, με τη συμμετοχή του αγήματος του Συλλόγου Πανηγυριστών «Ο Άη Συμιός», της Φιλαρμονικής του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

• Επίκαιρη ομιλία από τον συγγραφέα κ. Ιωάννη Μακρή, με θέμα: «Η διαχρονική προσφορά της Ιεράς Μονής Αγίου Συμεών Μεσολογγίου στον Αγώνα για την Ελευθερία».

• Μουσικό κλείσιμο με παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια, τα οποία θα αποδώσει ο Σύλλογος Πανηγυριστών «Ο Άη Συμιός».

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για την Ιερά Μονή και θα λαμπρύνει τον εορτασμό της ιστορικής μας επετείου.

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας

της Ιεράς Μητροπόλεως



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