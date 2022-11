tvnea

Ο Σπύρος Μαρτίκας μίλησε στην κάμερα της εκπομής «MEGA Καλημέρα» και αποκάλυψε αν πρόκειται να συμμετάσχει στο Survivor All Star, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση του με τη Βρισηίδα Ανδριώτου. Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης σχολίασε επίσης και το ενδεχόμενο της επιστροφής του Γιώργου Αγγελόπουλου, ενώ έδειξε να είναι σίγουρος, πως ο Ντάνος, αναμένεται να παρουσιαστεί ξανά ως παίκτης.«Εγώ σέβομαι το έξυπνο παιχνίδι της παραγωγής του Survivor. Μη με ρωτάτε για κάτι που δεν μπορώ να σας απαντήσω. Κανένας παίκτης που υπέγραψε δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Ελπίζω και η Βρισηίδα και εγώ να συμμετάσχουμε στο Survivor All star, αλλά δεν το ξέρει ακόμα κανείς» είπε αρχικά.Ο Σπύρος Μαρτίκας μάλιστα τόνισε ότι το παιχνίδι θα έχει επιτυχία μόνο, αν ταξιδέψει παρέα με την Βρισηίδα στον Άγιο Δομίνικο: «Όπου πάμε, πάμε μαζί. Μόνο το Βρισηίδα και Σπύρος παρέα, θα έχει επιτυχία. Ας είμαστε σε διαφορετικές ομάδες, αρκεί να ξέρουμε ότι ο ένας είναι εκεί, για να στηρίξει τον άλλον».Κάνοντας λόγο για τις αμοιβές των παικτών του ριάλιτι επιβίωσης σημείωσε: «Όλοι οι παίκτες του Survivor All star θα παίρνουν, μηδενός εξαιρουμένου, 5.000 ευρώ. Αυτός είναι ένας από τους κανόνες. Αν μπορέσω να συμμετάσχω ξανά σε αυτό το παιχνίδι, θα μου δοθεί η δυνατότητα, να βοηθήσω ακόμα περισσότερο».Επιπλέον ο Σπύρος Μαρτίκας σχολίασε και τα όσα ακούγονται για την επιστροφή του Γιώργου Αγγελόπουλου στο Survivor, ως προπονητής: «Ο Ντάνος ήταν παίκτης, να είναι coach σε τι; Όλοι έχουν περάσει από το Survivor κάποιας χρονιάς και όλοι πλέον είναι έμπεροι και ξέρουν πως κυλάει το παιχνίδι. Ως παίκτης θα έρθει ο Ντάνος, ως coach δεν το καταλαβαίνω».Πηγή: TVNEA.COM