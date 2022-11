Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων (ETC) και η Eurail BV τίμησαν τους παραλήπτες στη δεύτερη έκδοση των βραβείων Best European Rail Tourism Campaign Awards σε τελετή βράβευσης που διοργάνωσε στην Πράγα η Czech Tourism στις 15 Νοεμβρίου.Κατά τη διάρκεια της τελετής, η ETC και η Eurail BV ανακοίνωσαν ότι τα βραβεία θα διεξαχθούν ξανά το 2023, αφού είδαν την αυξανόμενη επιτυχία τους τα τελευταία δύο χρόνια.1. Βραβεία Καλύτερης Ευρωπαϊκής Εκστρατείας Σιδηροδρομικού ΤουρισμούΤα βραβεία αναγνωρίζουν τις εκστρατείες μάρκετινγκ που προώθησαν καλύτερα τα σιδηροδρομικά ταξίδια ως μοντέλο βιώσιμου τουρισμού. Η ETC και η Eurail έλαβαν εισαγωγές από εθνικές και τοπικές τουριστικές αρχές, σιδηροδρομικούς οργανισμούς, γραφεία μάρκετινγκ και άλλους φορείς με σημαντικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό τουριστικό τομέα. Οι νικητές και οι επιλαχόντες επιλέχθηκαν από κριτική επιτροπή ειδικών αποτελούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κορυφαίους επαγγελματίες από τους τομείς του τουρισμού, των σιδηροδρόμων και του μάρκετινγκ.Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε μια αναβίωση των σιδηροδρόμων. Οι καταναλωτές υιοθετούν αυτήν την πιο βιώσιμη και συχνά πιο προσιτή μορφή ταξιδιού όταν επιλέγουν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη.Luís Araújo, Πρόεδρος ETC«Είναι επιτακτική ανάγκη οι προορισμοί, τα τουριστικά συμβούλια και οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν από αυτήν την αυξανόμενη δημοτικότητα ενώνοντας τις δυνάμεις τους με τα σιδηροδρομικά δίκτυα για να προωθήσουν νέες διαδρομές μέσω τολμηρών και εμπνευσμένων εκστρατειών που πυροδοτούν τη φαντασία των ανθρώπων. Οι φετινοί συμμετέχοντες έκαναν ακριβώς αυτό. Τους συγχαίρω για τη δημιουργικότητά τους και τη δέσμευσή τους να ρίξουν τα φώτα της δημοσιότητας στον σιδηρόδρομο ως βιώσιμη επιλογή ταξιδιού», Πρόεδρος του ETC Luís Araújo, Πρόεδρος του ETC.© Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδίων«Η φετινή χρονιά ήταν μνημειώδης, καθώς έχουμε αγκαλιάσει μια απίστευτη αναζωπύρωση των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών ταξιδιών. Παράλληλα με την 50η επέτειο του Interrail Pass , το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας πρόσφερε επίσης μια κατάλληλη στιγμή για την προώθηση της διαρκώς σημαντικής σχέσης μεταξύ των νέων και των σιδηροδρόμων, προωθώντας πιο βιώσιμες επιλογές μεταφοράς», πρόσθεσε ο Carlo Boselli, Γενικός Διευθυντής της Eurail BV.2. Σλοβακία Ταξίδια – Προώθηση Best in Rail με εκπληκτική καλοκαιρινή καμπάνιαΤο Slovakia Travel, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και Κατασκευών της Σλοβακικής Δημοκρατίας και τους εθνικούς σιδηροδρόμους (ZSSK), τιμήθηκαν για την εντυπωσιακή εκστρατεία «So close with Summer trains».

Για να αυξήσει τον αριθμό των Σλοβάκων που ταξιδεύουν στην περιοχή, το Slovakia Travel πραγματοποίησε μια εκστρατεία με επίκεντρο την εισαγωγή των Σλοβάκων σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Μόλις η εκστρατεία είχε κερδίσει έλξη, στη συνέχεια αποκάλυψαν πώς οι πολίτες μπορούσαν να φτάσουν σε αυτούς τους προορισμούς βιώσιμα, άνετα και γρήγορα σιδηροδρομικώς. Ως αποτέλεσμα της εκστρατείας, το καλοκαίρι του 2022 ήταν το πιο επιτυχημένο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί όσον αφορά τις πωλήσεις εισιτηρίων για τα σλοβακικά τρένα, ακόμη και σε σύγκριση με τα στοιχεία πριν από την πανδημία.

3. Βραβευμένη καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Europarunt.se – Καλύτερη στις δημόσιες σχέσεις

Η γρήγορη δράση και η αξιοποίηση μιας στιγμής παροξυσμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι ένας έξυπνος τρόπος για τις επωνυμίες να κάνουν θραύση. Αυτό ακριβώς έκανε το πρακτορείο Sweet Creatives για το σουηδικό Europarunt.se κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας, όταν ένας Σουηδός Δημοκρατικός βουλευτής προκάλεσε σάλο με ένα ξενοφοβικό tweet, στο οποίο δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός τρένου καλυμμένο στο λογότυπο του κόμματός του με λεζάντα «Επιστροφή- μεταναστευτικό τρένο. Έχετε εισιτήριο μονής διαδρομής. Επόμενη στάση Καμπούλ!».

Σε απάντηση, το Europarunt.se δημοσίευσε ένα παρόμοιο tweet αλλά με ένα περιεκτικό μήνυμα που γιόρταζε τα σιδηροδρομικά ταξίδια ως έναν τρόπο εξερεύνησης διαφορετικών πολιτισμών. Το tweet έγραφε «Καλώς ήρθατε στο τρένο Europarunt.se. Έχετε ένα πάσο Interrail. Επόμενος σταθμός, πολιτιστική ανταλλαγή, διαφορετικότητα και ειρήνη! Για 50 χρόνια, η Interrail αντιπροσωπεύει απεριόριστα ταξίδια σε 33 χώρες και προωθεί τη διαφάνεια, την ελευθερία και την ανεκτικότητα». Το κείμενο συνοδευόταν από μια εικόνα ενός τρένου ντυμένου με τη διαφήμιση για τα 50 χρόνια της Interrail. Το tweet έγινε γρήγορα viral και δημιούργησε πολύτιμη δέσμευση για την επωνυμία, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις υπηρεσίες της. Συνολικά, οι κριτές εντυπωσιάστηκαν από την ευελιξία του Europarunt, καθώς και από το περιεκτικό αίσθημα πίσω από την καμπάνια.

4. Ελβετικό Ταξιδιωτικό Σύστημα – Το καλύτερο στην εκπαίδευση για την εκπαίδευση ταξιδιωτικών πρακτόρων

Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες έχουν παίξει βασικό ρόλο στην αναβίωση των σιδηροδρόμων της Ευρώπης. Το Swiss Travel System, ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για το μάρκετινγκ των δημόσιων συγκοινωνιών της Ελβετίας, αξιοποίησε αυτή τη γνώση δημιουργώντας το «Excellence Talk» – μια έκδοση που απευθύνεται σε ταξιδιωτικούς πράκτορες με αποστολή την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις βιώσιμες ταξιδιωτικές επιλογές.

Το πρώτο τεύχος, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2022, ήταν αφιερωμένο στο Grand Train Tour of Switzerland και κοιτάζει πίσω από τις σκηνές των πιο δημοφιλών δρομολογίων τρένων της Ελβετίας. Το δεύτερο τεύχος που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, ήταν αφιερωμένο στο Express Lucerne-Interlaken. Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν με την ικανότητα του Swiss Travel System να χρησιμοποιεί την αφήγηση για να εμπνεύσει ταξιδιωτικούς πράκτορες να επηρεάσουν τους ταξιδιώτες να επιλέξουν το σιδηρόδρομο.

5. VisitWallonia – πρωτοποριακή σειρά ταξιδιωτικών βιβλίων

Η τουριστική επιτροπή του Βελγίου VisitWallonia κυκλοφόρησε πέντε ταξιδιωτικά βιβλία «Car Free Style» σε συνεργασία με το Hike Up και το Railtrip.travel – δύο πρακτορεία που ειδικεύονται στη βιώσιμη ταξιδιωτική ανάπτυξη. Κάθε βιβλίο υπογραμμίζει μια διαφορετική διαδρομή ταξιδιού, παρέχοντας στους ταξιδιώτες μια εντυπωσιακή διαδρομή με τις γραμμές του τρένου, τους χάρτες, τις προτάσεις διαμονής και μια λίστα με κοντινά τουριστικά αξιοθέατα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα βιβλία μπορούν να τα κατεβάσετε δωρεάν. Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν από αυτούς τους φιλόδοξους οδηγούς που προωθούν αργές και βιώσιμες ταξιδιωτικές επιλογές, ενώ κάνουν πιο προσιτές τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.







traveltomorrow.com

sidirodromikanea.blogspot.com

















sidirodromikanea