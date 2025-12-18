2025-12-18 07:39:47
Φωτογραφία για Καλές γιορτές και τις καλύτερες ευχές για το 2026 από ομάδα του UNIFE
Με άλλη μια πολυάσχολη χρονιά να πλησιάζει στο τέλος της, η ομάδα του UNIFE θέλει να εκφράσει τις πλήρεις ευχαριστίες μας για την υποστήριξή σας και τις συνεχείς προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Σιδηροδρομικού Εφοδιασμού παραμένει ισχυρή.Η δουλειά μας προσωποποιείται από τις σχέσεις που χτίζουμε με τους ανθρώπους και αυτές είναι κεντρικές για το έργο που αναλαμβάνει η sidirodromikanea
