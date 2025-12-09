2025-12-09 07:44:50
Φωτογραφία για Σαουδική Αραβία και Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία για σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας που θα συνδέουν τις πρωτεύουσες
Το έργο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε έξι χρόνια, είναι το πρώτο του είδους του μεταξύ των δύο χωρών του Κόλπου.Ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, αριστερά, υποδέχεται τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ενόψει της Αραβο-ισλαμικής Συνόδου Έκτακτης Ανάγκης στη Ντόχα στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 [Αρχείο: Saudi Press Agency/AFP]aljazeera.comΗ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συντάξεις: Εφάπαξ πολλών «ταχυτήτων» σε ΔΕΚΟ, τράπεζες, ιδιωτικό τομέα [πίνακες]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συντάξεις: Εφάπαξ πολλών «ταχυτήτων» σε ΔΕΚΟ, τράπεζες, ιδιωτικό τομέα [πίνακες]
ΧΑΚΑΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ SmartTube, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΕ Android TV και Fire TV ΣΕ ΕΞΥΠΝΕΣ TV
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΧΑΚΑΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ SmartTube, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΕ Android TV και Fire TV ΣΕ ΕΞΥΠΝΕΣ TV
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Οι ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές ενώσεις ζητούν τη δημιουργία ενός διαδόχου του EU-Rail
Οι ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές ενώσεις ζητούν τη δημιουργία ενός διαδόχου του EU-Rail
Η UNIFE καλεί τους Υπουργούς Μεταφορών να διαφυλάξουν τις κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές της Ευρώπης
Η UNIFE καλεί τους Υπουργούς Μεταφορών να διαφυλάξουν τις κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές της Ευρώπης
Οι πόλεις της Ευρώπης ζητούν χρηματοδότηση για την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας - Το σχέδιο Απ. Τζιτζικώστα
Οι πόλεις της Ευρώπης ζητούν χρηματοδότηση για την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας - Το σχέδιο Απ. Τζιτζικώστα
Ιαπωνία: Τρένο υψηλής ταχύτητας σταματά πριν κτυπήσει κύκνο!
Ιαπωνία: Τρένο υψηλής ταχύτητας σταματά πριν κτυπήσει κύκνο!
Αυστραλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στις γραμμές του τρένου, προκαλώντας καθυστερήσεις στα ταξίδια .
Αυστραλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στις γραμμές του τρένου, προκαλώντας καθυστερήσεις στα ταξίδια .
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δημήτρης Σαρδελιάνος για το τραμ στην Πάτρα: «Θα φτιάξουμε υπόγεια σιδηροδρομική γραμμή και από επάνω τραμ; Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία»
Δημήτρης Σαρδελιάνος για το τραμ στην Πάτρα: «Θα φτιάξουμε υπόγεια σιδηροδρομική γραμμή και από επάνω τραμ; Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία»
Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι αλλάζει με τα εισιτήρια -Ισχύουν πλέον για μία διαδρομή.
Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι αλλάζει με τα εισιτήρια -Ισχύουν πλέον για μία διαδρομή.
Πείραμα : Ανάκλαση του φωτός
Πείραμα : Ανάκλαση του φωτός
Μεγαλειώδης συγκέντρωση στα Καλάβρυτα - Όλη η πόλη στο πλευρό του ιστορικού τρένου
Μεγαλειώδης συγκέντρωση στα Καλάβρυτα - Όλη η πόλη στο πλευρό του ιστορικού τρένου
Βουλή: Κ. Κυρανάκης: Περισσότεροι οδηγοί και λεωφορεία το 2026, επέκταση Μετρό, έργα σε προαστιακό οι λύσεις μας για το κυκλοφοριακό πρόβλημα
Βουλή: Κ. Κυρανάκης: Περισσότεροι οδηγοί και λεωφορεία το 2026, επέκταση Μετρό, έργα σε προαστιακό οι λύσεις μας για το κυκλοφοριακό πρόβλημα