2022-11-24 15:00:03

Ξεκινήσει η ονοματολογία με πολλές διαρροές για το «My Style Rocks» .



Η λίστα για τα ονόματα των κριτών περιλαμβάνει περισσότερες από 20 επιλογές, ωστόσο όσον αφορά την παρουσίαση, τα πράγματα είναι πιο περιορισμένα.



Η Τάμτα όντως δέχθηκε πρόταση, αλλά την απέρριψε, η Κατερίνα Στικούδη τελευταία παρουσιάστρια του «My Style Rocks» είναι στο «Just the two of us», η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν μπορεί λόγω εγκυμοσύνης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επικρατέστερη επιλογή μέχρι και τον Σεπτέμβριο, τώρα φαίνεται πως απορρίπτεται.



Το νέο όνομα που έπεσε στο τραπέζι των συζητήσεων είναι αυτό της Ευαγγελίας Αραβανή.



Ήταν η πρώτη παρουσιάστρια του παιχνιδιού και θα πρέπει να σημειωθεί πως ο πρώτος κύκλος του , ήταν και αυτός που κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης.



Για να δούμε, που θα καταλήξει;



Πηγή: TVNEA.COM

tvnea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ