Η σειρά του Alpha, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», έρχεται να προστεθεί στη μακριά λίστα των δραματικών παραγωγών του καναλιού, με το γνώριμο ύφος που έχουμε συναντήσει σε πολλές ελληνικές οικογενειακές σειρές. Η ιστορία ξεκινά με τον θάνατο του Γεράσιμου, αφήνοντας τη Θοδώρα να μεγαλώσει μόνη πέντε κόρες. Οι τρεις μεγαλύτερες έχουν φύγει από το χωριό για να ακολουθήσουν τη δική τους ζωή, ενώ οι δύο μικρότερες παραμένουν στο πατρικό, αντιμετωπίζοντας το δίλημμα ανάμεσα στην οικογενειακή ασφάλεια και την επιθυμία για ανεξαρτησία. Αυτή η βάση της πλοκής προσφέρει τη δυνατότητα για έντονες συγκρούσεις, συναισθηματικές εντάσεις και καθημερινές δυσκολίες, που είναι τα συστατικά των ελληνικών δραμάτων που αγαπάει το κοινό.Η σειρά επιχειρεί να δώσει βάθος στους χαρακτήρες, με προσεγμένα ψυχολογικά προφίλ και προσπάθεια να αναδείξει τις διαφορετικές προσωπικότητες των κοριτσιών και της μητέρας τους.Παρόλα αυτά, η σειρά κινείται σε γνώριμα μονοπάτια και η αίσθηση που αφήνει είναι ότι αποτελεί άλλη μία δραματική παραγωγή «Alpha style». Δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη, ούτε ανατρέπει τις προσδοκίες του θεατή, αλλά προσφέρει μια σχετικά άνετη και συνεκτική εμπειρία, κατάλληλη για όσους αγαπούν τα ελληνικά οικογενειακά δράματα. Η συναισθηματική φόρτιση, οι συγκρούσεις και οι μικρές καθημερινές ιστορίες κρατούν τον θεατή δεμένο με την πλοκή, χωρίς όμως να φέρνουν κάτι πρωτότυπο ή ιδιαίτερα καινοτόμο.Η σκηνοθεσία είναι ατμοσφαιρική, με ενδιαφέρουσες εναλλαγές παρελθόντος και παρόντος, που προσπαθούν να δώσουν βάθος στην αφήγηση. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι προσεγμένα, και η αίσθηση του χωριού και της πόλης δημιουργεί ένα πλούσιο οπτικό υπόβαθρο που ενισχύει τη δραματικότητα των σκηνών.Οι ερμηνείες των ηθοποιών είναι σταθερές και αρκετά πειστικές. Η Πέγκυ Τρικαλιώτη ξεχωρίζει στον ρόλο της Θοδώρας, μεταφέροντας την ευθύνη, τον πόνο και την στοργή της μητέρας με φυσικότητα και χωρίς υπερβολές, ενώ ο Γιώργος Χρυσοστόμου προσδίδει βάθος και στιβαρότητα στον χαρακτήρα του.Οι κόρες της Θοδώρας έχουν διακριτούς χαρακτήρες και προσπαθούν να δώσουν ζωή σε κάθε πλευρά της οικογενειακής δυναμικής. Η Νάνσυ Μπούκλη ξεχωρίζει για την ευαισθησία και την φυσικότητα της ερμηνείας της, ενώ οι μεσαίες κόρες αποδίδουν τις φιλοδοξίες, την περιέργεια και τις συγκρούσεις τους με συνέπεια, δίνοντας στον θεατή την αίσθηση μιας οικογένειας με ρεαλιστικές αλληλεπιδράσεις.Συνολικά, «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» είναι μια παρακολουθήσιμη δραματική σειρά, με καλή παραγωγή, σταθερές ερμηνείες και προσεγμένα σκηνικά.Πηγή: tvnea.com