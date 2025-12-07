2025-12-07 20:17:50
Φωτογραφία για ΣΚΑΙ: Το My Style Rocks ετοιμάζεται να επιστρέψει – Τι αλλάζει στο νέο κύκλο



Το My Style Rocks φαίνεται πως μπαίνει ξανά σε τροχιά επιστροφής στον ΣΚΑΙ, με το κανάλι να σχεδιάζει την πρεμιέρα του για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέφερε ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης μέσα από την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», το επιτυχημένο fashion show του σταθμού αναμένεται να επανέλθει πλήρως ανανεωμένο.

Οι υπεύθυνοι του ΣΚΑΙ βρίσκονται ήδη στη διαδικασία επιλογής τόσο της παρουσιάστριας όσο και της νέας κριτικής επιτροπής. Το φορμάτ προγραμματίζεται να ανανεωθεί αισθητά σε σχέση με όσα είχαμε δει στο παρελθόν, ενώ η ζώνη μετάδοσης που εξετάζεται είναι η μεσημεριανοαπογευματινή.

Ο Κατσαρίδης σημείωσε ότι το My Style Rocks αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και επιτυχημένα πρότζεκτ του καναλιού, το οποίο είχε μείνει για μία σεζόν εκτός προγράμματος. Η νέα του εκδοχή θα έχει διάρκεια περίπου δυόμιση ώρες και θα στηθεί από την αρχή τους επόμενους μήνες, με τα στελέχη του σταθμού να αξιολογούν παράλληλα και τα υπόλοιπα projects του ΣΚΑΙ.

Στο ρεπορτάζ του έγινε αναφορά και στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, ο οποίος κατάφερε να φτάσει μέχρι το 6% ανεβάζοντας τις επιδόσεις του. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι τα δικαιώματα του My Style Rocks ανήκουν πλέον στην Acyn Media, σε αντίθεση με τον προηγούμενο κύκλο, που είχε παραχθεί από τον ίδιο τον σταθμό στο Γαλάτσι.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σπύρος Παπαδόπουλος: Στο τραπέζι νέα ρομαντική σειρά – Όλα όσα συζητούνται για την τηλεοπτική του επιστροφή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σπύρος Παπαδόπουλος: Στο τραπέζι νέα ρομαντική σειρά – Όλα όσα συζητούνται για την τηλεοπτική του επιστροφή
Ελεονώρα Μελέτη: Θα κινηθώ νομικά. Είδα τίτλους ότι είμαι τρανσοφοβική. Αλήθεια;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ελεονώρα Μελέτη: Θα κινηθώ νομικά. Είδα τίτλους ότι είμαι τρανσοφοβική. Αλήθεια;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτή η σειρά του MEGA που αγαπήθηκε ξεκίνησε γυρίσματα για νέο κύκλο
Αυτή η σειρά του MEGA που αγαπήθηκε ξεκίνησε γυρίσματα για νέο κύκλο
Αλλάζει ιδιοκτησία η «Espresso» – Ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι, στο νέο σχήμα φέρεται να συμμετέχει ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης
Αλλάζει ιδιοκτησία η «Espresso» – Ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι, στο νέο σχήμα φέρεται να συμμετέχει ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης
Το «Μαιευτήριο»… «ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ» στον ΣΚΑΪ
Το «Μαιευτήριο»… «ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ» στον ΣΚΑΪ
Ο File Explorer ΑΛΛΑΖΕΙ ΡΙΖΙΚΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ Windows 11
Ο File Explorer ΑΛΛΑΖΕΙ ΡΙΖΙΚΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ Windows 11
Η μουσική εκπομπή του ΣΚΑΪ: Από τον αρχικό υποψήφιο στον τελικό παρουσιαστή...
Η μουσική εκπομπή του ΣΚΑΪ: Από τον αρχικό υποψήφιο στον τελικό παρουσιαστή...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Διορθώσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Καταπολέμησης της Παχυσαρκίας ζητούν οι Γενικοί Γιατροί
Διορθώσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Καταπολέμησης της Παχυσαρκίας ζητούν οι Γενικοί Γιατροί
Hellenic Train : Αποκατάσταση σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι-Λάρισα
Hellenic Train : Αποκατάσταση σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι-Λάρισα
Εκδρομή στο ΚΠΙΣΝ - Ξενάγηση στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας
Εκδρομή στο ΚΠΙΣΝ - Ξενάγηση στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας
10η ΤΡΙΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 17-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
10η ΤΡΙΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 17-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
Το πολυτελές τρένο «Όνειρο της Ερήμου» της Σαουδικής Αραβίας είναι πλέον ανοιχτό για κρατήσεις
Το πολυτελές τρένο «Όνειρο της Ερήμου» της Σαουδικής Αραβίας είναι πλέον ανοιχτό για κρατήσεις