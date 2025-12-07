





Το My Style Rocks φαίνεται πως μπαίνει ξανά σε τροχιά επιστροφής στον ΣΚΑΙ, με το κανάλι να σχεδιάζει την πρεμιέρα του για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέφερε ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης μέσα από την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», το επιτυχημένο fashion show του σταθμού αναμένεται να επανέλθει πλήρως ανανεωμένο.

Οι υπεύθυνοι του ΣΚΑΙ βρίσκονται ήδη στη διαδικασία επιλογής τόσο της παρουσιάστριας όσο και της νέας κριτικής επιτροπής. Το φορμάτ προγραμματίζεται να ανανεωθεί αισθητά σε σχέση με όσα είχαμε δει στο παρελθόν, ενώ η ζώνη μετάδοσης που εξετάζεται είναι η μεσημεριανοαπογευματινή.

Ο Κατσαρίδης σημείωσε ότι το My Style Rocks αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και επιτυχημένα πρότζεκτ του καναλιού, το οποίο είχε μείνει για μία σεζόν εκτός προγράμματος. Η νέα του εκδοχή θα έχει διάρκεια περίπου δυόμιση ώρες και θα στηθεί από την αρχή τους επόμενους μήνες, με τα στελέχη του σταθμού να αξιολογούν παράλληλα και τα υπόλοιπα projects του ΣΚΑΙ.

Στο ρεπορτάζ του έγινε αναφορά και στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, ο οποίος κατάφερε να φτάσει μέχρι το 6% ανεβάζοντας τις επιδόσεις του. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι τα δικαιώματα του My Style Rocks ανήκουν πλέον στην Acyn Media, σε αντίθεση με τον προηγούμενο κύκλο, που είχε παραχθεί από τον ίδιο τον σταθμό στο Γαλάτσι.

