Την ώρα που το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη σαρώνει στο ελληνικό Netflix και ετοιμάζεται πολύ σύντομα για τη διάθεσή του στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, ακούγονται ψίθυροι για τον...διάδοχό του. Αναφερόμαστε στην επόμενη ελληνική σειρά που θα πάει στο Netflix, η οποία θα έχει επίσης την υπογραφή του MEGA και της Foss Productions, η οποία ανέλαβε την παραγωγή του "Maestro".







Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το typologies.gr, η επόμενη σειρά που το Netflix κοιτάζει να φέρει στην πλατφόρμα του είναι το "Milky Way" του Βασίλη Κεκάτου, βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα σκηνοθέτη του μικρού μήκους φιλμ "Η απόσταση ανάμεσα σε εμάς και τον ουρανό" (The Distance Between Us and the Sky). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το Netflix φλερτάρει με την απόκτηση της νέας μίνι σειράς του Mega, αμέσως μετά την τηλεοπτική του προβολή, όπως δηλαδή έγινε ακριβώς και με τον "Maestro" του Παπακαλιάτη.













Το Milky Way θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του Mega για το δεύτερο μισό αυτή της σεζόν, επομένως θα κάνει πρεμιέρα εντός του πρώτου μισού του 2023.

