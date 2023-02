ximeronews

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ – ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΣΩΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΩ.ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ!· Για τη διεκδίκηση της ενίσχυσης της οδοντιατρικής περίθαλψης... · Για αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις.· Καμία αύξηση στις ασφαλιστικές μας εισφορές.· Για ρεύμα και βασικά αγαθά φτηνά για όλους.Δεν «προσαρμοζόμαστε»! Αγωνιζόμαστε για να ζήσουμε!Το παράδειγμα της Μ. Βρετανίας, με τον αποκλεισμό εκατομμυρίων ασθενών από στοιχειώδεις οδοντιατρικές υπηρεσίες και την DIY (Do It Yourself) οδοντιατρική, αποκαλύπτει το μεσαίωνα στον οποίο επιδιώκουν να μας γυρίσουν. Αντί για σύγχρονες οδοντιατρικές υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης οι εργαζόμενοι οδηγούνται να βγάζουν τα δόντια τους με πένσα και να κολλάνε κατασκευές ρητίνης πάνω σε κοιλότητες! Στη βάση του σχεδόν ολοκληρωτικού αποκλεισμού του ελληνικού πληθυσμού από οποιαδήποτε οδοντιατρική κάλυψη, η κατάσταση που διαμορφώνεται και στην Ελλάδα είναι επικίνδυνη.Οδοντίατροι και ασθενείς, βιώνουμε την αγωνία των επόμενων μηνών ενός δύσκολου χειμώνα. Η πρωτοφανής ακρίβεια σε είδη πρώτης ανάγκης για την επιβίωση των οικογενειών μας, οι τιμές στο ρεύμα και τα καύσιμα, η οικονομική κρίση, ο φόβος του πολέμου, η κατάσταση στο σύστημα Υγείας με την πανδημία να παραμένει εδώ, είναι αφόρητα βάρη στις πλάτες μας!Δεν αρκούν τα ψίχουλα, με τα οποία προσπαθεί να μας ξεγελάσει η κυβέρνηση. Τα διάφορα pass μαζί με το τελευταίο προεκλογικό πυροτέχνημα που κοροϊδεύει ασθενείς και συναδέλφους βαπτισμένο ως "προληπτικό πακέτο" για παιδιά, τα κουπόνια για το σούπερ μάρκετ και το ρεύμα, δεν μπορούν ούτε κατά διάνοια να ανακουφίσουν τα βάρη που μας έχουν φορτώσει. Δεν είναι δυνατόν ν’ αντιμετωπιστεί η ακρίβεια αν δεν στηριχθεί το εισόδημα με μειώσεις και πλαφόν στις τιμές των οδοντιατρικών υλικών, με κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη.Ο χειμώνας δεν είναι δύσκολος για όλους. Την ίδια ώρα που σε εμάς λένε κυνικά πως όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει, υπάρχουν επιχειρηματικοί όμιλοι που τα κέρδη τους εκτοξεύονται, όπως στην περίπτωση της Motor Oil που τα καθαρά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 465%!Καμία αναμονή και ανοχή στην αντιλαϊκή πολιτική και τους “σωτήρες” που μας υπόσχονται ξανά-προεκλογικά-λύσεις στα προβλήματά μας. Η πείρα που έχουμε αποκτήσει από τους επίδοξους λυτρωτές μας δεν πρέπει να αφήνει χώρο για νέες αυταπάτες. Θα είναι επιζήμια κάθε αναμονή που θα εντάσσει τους αγώνες σε οποιαδήποτε κυβερνητική εναλλαγή, που θα παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις μέσα στο λάκκο των υποσχέσεων και των ψεύτικων ελπίδων.Μόνο η δική μας αγωνιστική δράση, η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μαζί με τους ασθενείς μας, η οργάνωσή μας μπορούν να δώσουν θετική έκβαση για τις διεκδικήσεις μας και τη ζωή μας!Μόνο η ενεργητική παρέμβασή μας μπορεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, με αιτήματα που θα βρίσκουν απόκριση και στήριξη από τους ασθενείς μας, από τον κόσμο δηλαδή που μπαίνει στα ιατρεία μας που μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες και προβλήματα. Στήριξη από επιστημονικούς συλλόγους σωματεία αυτοαπασχολούμενων, συνδικάτα εργαζομένων.Απαιτούμε:• Προσλήψεις οδοντιάτρων μόνιμης πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα δημόσια νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας και στις μονάδες του ΠΕΔΥ.• Κατάργηση του καθεστώτος πληρωμής με ΔΠΥ - Κανονικές προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και κατώτατο μισθό στο ύψος του μισθού του Β’ Επιμελητή.• Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για τον α/α οδοντίατρο χωρίς οικογένεια και40.000 ευρώ με οικογένεια, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.• Διασφάλιση εισοδήματος σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος.• Επίδομα μητρότητας που να καλύπτει τις ανάγκες της μέλλουσας μητέρας ώστε με ασφάλεια και αξιοπρέπεια να διανύει την περίοδο της κύησης και του τοκετού.• Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων - αποκατάσταση των απωλειών σε συντάξεις- παροχές.• Καμία αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές.Καλούμε σε αγωνιστική συμπόρευση και ξεσηκωμό και όχι σε μια ακόμα προεκλογική φιέστα της ηγεσίας της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, με σκοπό την κλιμάκωση του αγώνα μαζί με τους ριζοσπάστες επιστήμονες, τα εργατικά σωματεία, τους συνδικαλιστικούς και τους μαζικούς φορείς των αυτοαπασχολουμένων, της φτωχής αγροτιάς, των φοιτητών, των γυναικών σε όλη την Ελλάδα.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ