Τις τελευταίες ημέρες, οι Γερμανοί συνάδελφοι προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα ηχηρή και συμβολική μορφή κινητοποίησης, θέλοντας να αναδείξουν ότι η βιωσιμότητα του φαρμακείου στη χώρα τους βρίσκεται σε οριακό σημείο.Με φόντο τα αυξανόμενα οικονομικά βάρη, τη συνεχή διεύρυνση υποχρεώσεων και την πίεση του λειτουργικού κόστους (μεταξύ άλλων και από τις αυξήσεις μισθών προσωπικού), το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: χωρίς ουσιαστική χρηματοδότηση, η φαρμακευτική περίθαλψη στην κοινότητα αποδυναμώνεται.

Στο πλαίσιο αυτό, η ABDA κάλεσε στις 17 Δεκεμβρίου 2025 τα φαρμακεία να ... συμμετάσχουν σε μια δράση με τίτλο “Versorgungsblackout” (συμβολικά: «μπλακ άουτ στην παροχή/εξασφάλιση της φροντίδας»). Η εικόνα ήταν χαρακτηριστική: σε πολλές περιοχές «έσβησαν τα φώτα» στα φαρμακεία, αναρτήθηκαν σχετικά πλακάτ, χρησιμοποιήθηκε κόκκινο-λευκό αποσπώμενο κορδόνι σήμανσης και μοιράστηκαν ενημερωτικά φυλλάδια, ώστε να γίνει ορατό στο κοινό ότι το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό αλλά καθημερινό.Σύμφωνα με την ABDA, ο στόχος ήταν να ενημερωθούν όχι μόνο οι ασθενείς και οι πελάτες, αλλά και οι περαστικοί και τα ΜΜΕ για τη χρόνια υποχρηματοδότηση του κλάδου.

Κεντρικό σημείο της κριτικής είναι ότι η αμοιβή των φαρμακείων δεν έχει αυξηθεί εδώ και 13 χρόνια, την ώρα που οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις πολλαπλασιάζονται. Το αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει η γερμανική πλευρά, είναι ένα οικονομικό περιβάλλον που «στραγγαλίζει» σταδιακά τη λειτουργία πολλών φαρμακείων, με συνέπειες που τελικά μεταφέρονται στον ασθενή: λιγότερα σημεία πρόσβασης, μεγαλύτερες αποστάσεις, αυξημένη πίεση στο προσωπικό και δυσκολότερη κάλυψη αναγκών στην καθημερινή πράξη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο χρόνος επιλογής της κινητοποίησης. Την ίδια ημέρα προωθήθηκε από την κυβέρνηση το νομοσχέδιο ApoVWG (Apothekenversorgung-Weiterentwicklungsgesetz), όμως –όπως σημειώνει η ABDA– δεν περιλαμβάνει την αναγκαία προσαρμογή της αμοιβής, παρότι αυτή θεωρείται επείγουσα.Σε πρώτη αντίδραση, ο πρόεδρος της ABDA, Thomas Preis, ξεκαθάρισε ότι η διεκδίκηση αύξησης του “Fixum”, όπως είχε αναφερθεί και στη συμφωνία συνασπισμού, θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα.

Η καμπάνια αξιοποίησε έντονα και τα κοινωνικά δίκτυα, με πολλές αναρτήσεις κάτω από το hashtag #versorgungsblackout, ενώ η ABDA παρέπεμψε και σε ειδική ενημερωτική σελίδα για τους πολίτες (www.gesundheitsichern.de), ώστε να παρουσιαστούν αναλυτικά η κατάσταση και τα αιτήματα του κλάδου.Το μήνυμα της γερμανικής φαρμακευτικής κοινότητας είναι ότι, χωρίς πραγματική αναπροσαρμογή χρηματοδότησης, η «ασφάλεια της φαρμακευτικής περίθαλψης» δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

