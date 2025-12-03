2025-12-03 09:55:31
Φωτογραφία για Η «Super Κατερίνα» επέστρεψε στην κορυφή της πρωινής ζώνης – Αλλαγές στις τηλεοπτικές ισορροπίες



Ανατροπές καταγράφηκαν χθες στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με τις τηλεθεάσεις να δείχνουν πως ο ανταγωνισμός παραμένει ιδιαίτερα έντονος. Η «Super Κατερίνα» στον Alpha κατέκτησε για ακόμη μία φορά την 1η θέση, συγκεντρώνοντας 14,7% στο δυναμικό κοινό και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή σχέση της με το τηλεοπτικό κοινό.

Στη 2η θέση βρέθηκε το «Buongiorno» στο MEGA με 13%, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία, ενώ στην 3η θέση τοποθετήθηκαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ με 12%, διατηρώντας σταθερά την παρουσία τους στην κορυφή των επιλογών των τηλεθεατών.

Το «Πρωινό» στον ANT1 σημείωσε 11%, καταλαμβάνοντας την 4η θέση, ενώ η εκπομπή της ΕΡΤ1 «Το Πρωί Αν Σε Είδον» βρέθηκε στην 5η θέση με 2,4%.

Οι διαφοροποιήσεις στην κατάταξη της χθεσινής ημέρας δείχνουν ότι η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη παραμένει ζωντανή, ανταγωνιστική και απρόβλεπτη, με τις εκπομπές να μάχονται καθημερινά για την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/12/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/12/2025)
Σαρωτική πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σαρωτική πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κατερίνα Καινούργιου: Το Σαββατοκύριακο πιο πολύ απ’ όλες τις εκπομπές μου αρέσει του ΟΡΕΝ
Κατερίνα Καινούργιου: Το Σαββατοκύριακο πιο πολύ απ’ όλες τις εκπομπές μου αρέσει του ΟΡΕΝ
Η δραματική σειρά που άλλαξε τις ισορροπίες στην prime time...
Η δραματική σειρά που άλλαξε τις ισορροπίες στην prime time...
Κατερίνα Καινούργιου: Με Οικονομόπουλο ξεκινάς, βρε άτιμε; - δεν υπάρχει λόγος να κάνετε ζάπινγκ, ακόμα και κάτι που ιδανικά θα ήθελα να δω κι εγώ…
Κατερίνα Καινούργιου: Με Οικονομόπουλο ξεκινάς, βρε άτιμε; - δεν υπάρχει λόγος να κάνετε ζάπινγκ, ακόμα και κάτι που ιδανικά θα ήθελα να δω κι εγώ…
Ο εγκέφαλός μας είναι σχεδιασμένος να αναπτύσσεται σε οποιαδήποτε ηλικία. Οι super agers είναι η απόδειξη.
Ο εγκέφαλός μας είναι σχεδιασμένος να αναπτύσσεται σε οποιαδήποτε ηλικία. Οι super agers είναι η απόδειξη.
Οι επιδόσεις της prime time και της late night ζώνης στο δυναμικό κοινό
Οι επιδόσεις της prime time και της late night ζώνης στο δυναμικό κοινό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η ανεξέλεγκτη επέλαση των Α.Π.Ε., το πρόβλημα της ορθής χωροθέτησης και προς οικονομικό όφελος ποιων;
Η ανεξέλεγκτη επέλαση των Α.Π.Ε., το πρόβλημα της ορθής χωροθέτησης και προς οικονομικό όφελος ποιων;
1 στους 10 Έλληνες δυσκολεύεται να πληρώσει τις δαπάνες για την Υγεία
1 στους 10 Έλληνες δυσκολεύεται να πληρώσει τις δαπάνες για την Υγεία
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
Το «Μαιευτήριο»… «ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ» στον ΣΚΑΪ
Το «Μαιευτήριο»… «ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ» στον ΣΚΑΪ
ΠΟΥ για παχυσαρκία: Χορηγήστε σε όλους φάρμακα για απώλεια βάρους
ΠΟΥ για παχυσαρκία: Χορηγήστε σε όλους φάρμακα για απώλεια βάρους