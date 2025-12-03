Ανατροπές καταγράφηκαν χθες στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με τις τηλεθεάσεις να δείχνουν πως ο ανταγωνισμός παραμένει ιδιαίτερα έντονος. Η «Super Κατερίνα» στον Alpha κατέκτησε για ακόμη μία φορά την 1η θέση, συγκεντρώνοντας 14,7% στο δυναμικό κοινό και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή σχέση της με το τηλεοπτικό κοινό.

Στη 2η θέση βρέθηκε το «Buongiorno» στο MEGA με 13%, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία, ενώ στην 3η θέση τοποθετήθηκαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ με 12%, διατηρώντας σταθερά την παρουσία τους στην κορυφή των επιλογών των τηλεθεατών.

Το «Πρωινό» στον ANT1 σημείωσε 11%, καταλαμβάνοντας την 4η θέση, ενώ η εκπομπή της ΕΡΤ1 «Το Πρωί Αν Σε Είδον» βρέθηκε στην 5η θέση με 2,4%.

Οι διαφοροποιήσεις στην κατάταξη της χθεσινής ημέρας δείχνουν ότι η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη παραμένει ζωντανή, ανταγωνιστική και απρόβλεπτη, με τις εκπομπές να μάχονται καθημερινά για την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.

