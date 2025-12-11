Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ







Αριθμ. Πρωτ. 5125







Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα : «Ηλεκτρονικές πλέον οι διαδικασίες αίτησης για τη συμμετοχή των

φαρμακείων στο Εθνικό Πρόγραμμα “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ”, που περιλαμβάνεται και η

Δράση για την παχυσαρκία»







Αγαπητοί Συνάδελφοι,







Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ που σχετίζονται με τις δράσεις του Εθνικού Προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» προχώρησαν στην παραμετροποίηση της ιστοσελίδας https://paroxoi.proliptikes.gov.gr ώστε να υποστηρίζει πλέον την ηλεκτρονική αίτηση των φαρμακείων που επιθυμούν να ενταχθούν στις δράσεις αυτές.







Οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί μπορούν πλέον μέσω της...







.... επιλογής «Διαχείριση Αίτησης Συμμετοχής Φαρμακείου» - εφόσον προχωρήσουν στην αυθεντικοποίηση με τη χρήση των εταιρικών κωδικών TAXISNET - να υποβάλλουν νέα αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία και αναρτώντας ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά ή ακόμη να τροποποιήσουν την ήδη υπάρχουσα σύμβαση επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο.







- Οι φαρμακοποιοί θα έχουν τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης προκειμένου να προβούν σε σχετικές τροποποιήσεις αν το επιθυμούν πριν προβούν στην τελική υποβολή της.

- Μετά την τελική οριστικοποίηση, οι υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ θα προχωρήσουν στην επεξεργασία των δεδομένων και σε περίπτωση ελλείψεων θα υπάρχεισχετική ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας https://paroxoi.proliptikes.gov.gr ώστε οι φαρμακοποιοί να προβούν στις σχετικές διορθώσεις.

- Μετά τον τελικό έλεγχο, στην πλατφόρμα θα αναρτάται και θα είναι διαθέσιμη προς λήψη η προς υπογραφή σύμβαση με την ΗΔΙΚΑ, η οποία θα αναρτηθεί εκ νέου από τους φαρμακοποιούς αφού πρώτα υπογραφεί ψηφιακά.

- Παράλληλα, παρέχεται πλέον η δυνατότητα: Τροποποίησης του IBAN που έχει δηλωθεί και Αλλαγής ή επιπλέον προσθήκης Υπεύθυνου Φαρμακείου.







➢ Επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας.

Η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας μειώνει σημαντικά την ταλαιπωρία των συναδέλφων φαρμακοποιών καθώς και τον χρόνο ελέγχου των αιτήσεων προς επιτάχυνση των διαδικασιών.







Στην πλατφόρμα προς το παρόν για τα φαρμακεία είναι διαθέσιμη μόνο η «Διαχείριση αίτησης Συμμετοχής Παρόχου Υγείας» για τον Καρκίνου του Παχέος Εντέρου, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει διαθέσιμη η «Διαχείριση αίτησης Συμμετοχής Παρόχου Υγείας» για τα καρδιαγγειακά νοσήματα (Παχυσαρκία) και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.







Με Εκτίμηση,



























































