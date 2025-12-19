Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή των φαρμακείων στη Δράση κατά της Παχυσαρκίας του «Εθνικού Προγράμματος ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ για τα Καρδιαγγειακά νοσήματα»

. Παρακάτω είναι μια συνοπτική, πρακτική καθοδήγηση (με βάση τις οδηγίες του ΠΦΣ) για το πώς κάνουμε την αίτηση και τι ακολουθεί μέχρι να ενεργοποιηθεί το φαρμακείο.​Τι ανακοίνωσε ο ΠΦΣ

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, με σημερινή του ανακοίνωση, ενημερώνει ότι ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής των φαρμακείων στη Δράση κατά της Παχυσαρκίας. Μετά την οριστικοποίηση της σύμβασης (και την υπογραφή της από ΗΔΙΚΑ), το φαρμακείο ενεργοποιείται στην πλατφόρμα και θα μπορεί να εκτελεί συνταγές στο Σ.Η.Σ. για τα φάρμακα που προορίζονται για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Ο ΠΦΣ προτείνει άμεση εγγραφή στην πλατφόρμα, ενώ αναφέρει ότι η οριστικοποίηση θα γίνει συγκεντρωτικά μετά τη συλλογή αιτήσεων από μεγάλο αριθμό φαρμακείων (όπως είχε γίνει και στη δράση για τον καρκίνο παχέος εντέρου).​

Πού γίνεται η αίτηση (ΗΔΙΚΑ)

.... πλατφόρμα παρόχων της ΗΔΙΚΑ: https://paroxoi.proliptikes.gov.gr/#/login Μέσα στο «Εθνικό Πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ για φαρμακεία» επιλέγουμε «Διαχείριση αίτησης Συμμετοχής Φαρμακείου» (προσοχή: όχι «Παρόχου Υγείας») και συνεχίζουμε με αυθεντικοποίηση φαρμακείου.​

Βήματα αίτησης συμμετοχής

Σύνδεση στην πλατφόρμα και επιλογή «Διαχείριση αίτησης Συμμετοχής Φαρμακείου».​

Επιλογή «Νέα αίτηση», καθώς και των πεδίων «Επιλογή Χρήσης ΣΗΣ» και «Επιλογή Δράσης».​

Αν υπάρχει ήδη σύμβαση στη δράση για καρκίνο παχέος εντέρου, ορισμένα δικαιολογητικά/στοιχεία διεύθυνσης (Οδός-Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη) προσυμπληρώνονται.​

Συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων (με κόκκινο περίγραμμα), όπως Νομός, ΔΟΥ, IBAN, Νόμιμος Εκπρόσωπος, Άδεια Λειτουργίας, Φορέας Έκδοσης Αδείας, Τηλέφωνο, Email.​

Προσθήκη υπεύθυνου(ων) φαρμακοποιού: «+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ», συμπλήρωση ΑΜΚΑ για ταυτοποίηση (τα στοιχεία ανακτώνται αυτόματα).​

Δικαιολογητικά και τελική υποβολή

Για φυσικά πρόσωπα, στις οδηγίες επισημαίνεται να συμπληρωθεί μόνο το πεδίο 2 και να εκδοθεί Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr προς «ΗΔΙΚΑ ΑΕ», να υπογραφεί ψηφιακά και να επισυναφθεί στην αίτηση. Για νομικά πρόσωπα (εταιρείες), επίσης γίνεται έκδοση/υπογραφή Υπεύθυνης Δήλωσης μέσω gov.gr προς «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» και επισύναψη του αρχείου στην αίτηση. Έπειτα επιλέγουμε «Προς τελική υποβολή» και πατάμε «Τελική Υποβολή», ώστε η αίτηση να σταλεί στην ομάδα διαχείρισης της ΗΔΙΚΑ για έλεγχο και να εμφανιστεί σε κατάσταση «Αναμονή σύμβασης».​

Τι ακολουθεί μετά (σύμβαση)

Αν υπάρχουν ελλείψεις/σφάλματα, η αίτηση επιστρέφεται ως «ΑΝΟΙΚΤΗ - ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ» και ο λόγος φαίνεται στη στήλη «Περιγραφή Λόγου Απόρριψης», ώστε να γίνουν διορθώσεις και επανυποβολή. Με την έγκριση, δημιουργείται η σύμβαση, την ανοίγουμε από «ΠΡΟΒΟΛΗ» και την κατεβάζουμε. Η σύμβαση υπογράφεται με «ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου» μέσω gov.gr, ανεβαίνει στην πλατφόρμα με «Αντικατάσταση Αρχείου/Αντικατάσταση Σύμβασης» και, μετά την υπογραφή και από ΗΔΙΚΑ, αποκτά κατάσταση «ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ».​

Χρήσιμη υπενθύμιση: το IBAN που δηλώνεται πρέπει να είναι καταχωρημένο στην ΑΑΔΕ, γιατί γίνεται διασταύρωση κατά την υποβολή.

