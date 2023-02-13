2023-02-13 14:20:44
ΤΗΝ ΤΕΤΆΡΤΗ 15.02.23
ΩΡΑ 12:00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ
ΩΡΑ 13:00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ......
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
- ΤΗ ΣΤΕΛΈΧΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ
- ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
- ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
- ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
- ΕΙΝΑΑ
- ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ
- ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
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