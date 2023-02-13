2023-02-13 14:20:44
Φωτογραφία για ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15.2.2023

 



ΤΗΝ ΤΕΤΆΡΤΗ 15.02.23

ΩΡΑ 12:00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ

ΩΡΑ 13:00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ......

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

- ΤΗ ΣΤΕΛΈΧΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

- ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

- ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

- ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

- ΕΙΝΑΑ

- ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ

- ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


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