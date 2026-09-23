Γλώσσα: Αρχικά, διαβάζουμε τα βασικά στοιχεία δόμησης της παραγράφου από το φύλλο θεωρίας που μοιράστηκε στην τάξη. Έπειτα, σαν εξάσκηση, κάνουμε τις παρακάτω διαδικτυακές ασκήσεις πάνω στο θέμα:Παράγραφος "Η φιλία"Παράγραφος "Το ποδόσφαιρο"Παράγραφος "Η Θεσσαλονίκη"Παράγραφος "Σχολική εκδρομή"Επίσης, ολοκληρώνουμε στο πρόχειρο τετράδιό μας την περίληψη του κειμένου "Ταξιδεύοντας με ελέφαντα", με τη βοήθεια των πλαγιότιτλων που βρήκαμε στην τάξη. Τέλος, κάνουμε τις εργασίες 6 και 11, στις σελίδες 13 και 17, αντίστοιχα, του Τ.Ε.. Δεν ξεχνάμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το εκπαιδευτικό υλικό της προηγούμενης ανάρτησης.Μαθηματικά: Με τη βοήθεια της "Διερεύνησης" (σελίδα 21 - Β.Μ.) και της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο του 7ου κεφαλαίου "Δίκαιη μοιρασιά" (σελίδα 22 - Β.Μ.), προτού λύσουμε τις ασκήσεις 1, 2 και το πρόβλημα 2, στις σελίδες 19 και 20 του Τ.Ε..

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