Γλώσσα: Με τη συνδρομή της αντίστοιχης ανάρτησης και του υλικού που έχουμε ήδη επεξεργαστεί στη γραμματική και στο συντακτικό μας, ολοκληρώνουμε το φυλλάδιο πάνω στα είδη των προτάσεων, κάνοντας τις ασκήσεις Β΄, Γ΄ και Η΄. Επίσης, πάνω στο έτοιμο κείμενο της σελίδας 31 (Β.Μ.), κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται, ώστε να γίνει σωστά η αγγελία που προτείνει η εργασία 6.Μαθηματικά: Παρατηρούμε προσεκτικά όλα όσα είπαμε (και γράψαμε) στη "Διερεύνηση" (σελίδα 31 - Β.Μ.), ανατρέχουμε στη σχετική ανάρτηση και έπειτα διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 12ου κεφαλαίου "Μπαίνεις μόνο αν χωράς ακριβώς" (σελίδα 32 - Β.Μ.). Μετά λύνουμε την άσκηση 1 και τα προβλήματα 1, 2 και 3, στις σελίδες 29 και 30 του Τ.Ε..

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