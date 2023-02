Διοργάνωση 1ου ''Authentic Big Blue West – The Ionian Edition 28/8-3/9/2023''..  

ximeronews

Ημερομηνία 20/2/2023ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔιοργάνωση 1ου ''Authentic Big Blue West – The Ionian Edition 28/8-3/9/2023''..Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, η πρώτη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα την διοργάνωση του 1ου''Authentic Big Blue West – The Ionian Edition 28/8-3/9/2023" ενός καταδυτικού αγώνα με συμμετοχές αθλητών απ´ όλο τον κόσμο, πασίγνωστων στην ελεύθερη κατάδυση.Ο αγώνας έχει ως έμπνευση την γνωστή εμβληματική κινηματογραφική ταινία ''Απέραντο Γαλάζιο'' του Λυκ Μπεσόν, με τους γνωστούς ηθοποιούς Ζαν Μαρκ Μπαρ, Ζαν Ρενό και Ροζάνα Αρκέτ. Η διοργάνωση έχει την αδειοδότηση της ελληνικής ομοσπονδίας ΕΟΥΔΑ http://www.eoyda.gr/ και της παγκόσμιας ομοσπονδίας CMAS https://www.cmas.org/Από το 2017 πραγματοποιείται με τεράστια επιτυχία στο Αιγαίο Πέλαγος και συγκεκριμένα στην Αμοργό, με συνδιοργανωτές τον Δήμο Αμοργού και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και θα πραγματοποιηθεί και στο Ιόνιο Πέλαγος 28/8-3/9, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα από Μύτικα, Κάλαμο Λευκάδας, Μεγανήσι και Πάλαιρο, ενώ θα προηγηθεί και μία εβδομάδα προπόνησης.Συνδιοργανωτές του 1ου ''Authentic Big Blue West – The Ionian Edition 28/8-3/9/2023'' είναι οι Δήμοι Ακτίου – Βόνιτσας, Μεγανησίου και Ξηρομέρου, οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, η ΚΕΔΕ και η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας.Στην πρώτη αυτή τηλεδιάσκεψη μεταξύ άλλων συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης, ο Δήμαρχος Μεγανησίου Παύλος Δάγλας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου – Βόνιτσας Παντελής Αποστολάκης και ο τεχνικός διευθυντής της διοργάνωσης Δημήτρης Κούμουλος.Ο Δήμος Ξηρομέρου στηρίζει αυτή τη διοργάνωση, η οποία είναι η μοναδική στον τομέα της στην Ελλάδα και έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον, στα πλαίσια της εξωστρέφειας και της προβολής του τόπου μας, επιδιώκοντας αύξηση της επισκεψιμότητας και της αναγνωρισιμότητας ενός τόπου σαν του δικού μας, που διαθέτει ένα μοναδικό θαλάσσιο περιβάλλον.Στόχος είναι η διοργάνωση αυτή να γίνει θεσμός και για τους 3 συμμετέχοντες Δήμους φιλοξενώντας για 15 ημέρες ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή καταδυτικά τουρνουά, να αναδειχθεί η περιοχή σε κέντρο καταδυτικού τουρισμού και να διοργανωθεί τα επόμενα χρόνια το παγκόσμιο πρωτάθλημα ελεύθερης κατάδυσης σε αυτόν το θαλάσσιο χώρο. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι ο παγκόσμιος πρωταθλητής Χρήστος Καρέλος είναι από τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας.Παράλληλα θα έχουνε την ευκαιρία οι επισκέπτες να γνωρίσουν την μοναδική φιλοξενία μας, την τοπική κουζίνα και τα έθιμά μας.Ας πάρουμε λοιπόν μια βαθιά ανάσα και ας καταδυθούμε στο δικό μας μοναδικό ''Απέραντο Γαλάζιο'', υποδεχόμενοι τη διοργάνωση του 1ου ''Authentic Big Blue West – The Ionian Edition 28/8-3/9/2023''.Συντονιστείτε στην ιστοσελίδα και τα social media της διοργάνωσης, για να είστε πάντα ενημερωμένοι.www.authenticbigblue.grhttps://instagram.com/authenticbigblue?igshid=YmMyMTA2M2Y=https://www.facebook.com/authenticbigblueΒίντεο παρουσίαση Δημήτρης Κούμουλος:https://youtu.be/rzFzdPRu9MgΒίντεο τοποθέτηση Δημάρχου Ξηρομέρου Γιάννη Τριανταφυλλάκη:https://youtu.be/r18n27m8HrEΒίντεο τοποθέτηση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου – Βόνιτσας Παντελή Αποστολάκη:https://youtu.be/PgQj9rOaJUcΒίντεο τοποθέτηση Δημάρχου Μεγανησίου Παύλου Δάγλα:https://youtu.be/x0L4HGPHYsMΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ