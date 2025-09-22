2025-09-22 13:43:10
Φωτογραφία για «Extreme Makeover home edition»: Μπαίνει σε γυρίσματα για τον ΑΝΤ1
Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει στον ANT1 με δική του εκπομπή, με τα γυρίσματα να ξεκινούν περίπου σε δύο μήνες. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Έλενα Πολυκάρπου στην εκπομπή Super Κατερίνα, η νέα του τηλεοπτική περιπέτεια θα έχει στο επίκεντρο την ανακαίνιση σπιτιών — κάτι που ο ίδιος έχει κάνει ξανά με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν, χαρίζοντας χαμόγελα στους ιδιοκτήτες.

Ήδη έχει επιλεγεί η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, αν και το όνομά της παραμένει ακόμα μυστικό. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο και, όπως τόνισε η Πολυκάρπου, οι ιδιοκτήτες των σπιτιών δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικά. Η ανακαίνιση θα συνοδεύεται από προσωπικές ιστορίες των οικογενειών, δίνοντας έναν ζεστό και ανθρώπινο χαρακτήρα στην εκπομπή.

Ο Σπύρος Σούλης, με πολυετή εμπειρία στον χώρο του design και της αρχιτεκτονικής, φέρνει το προσωπικό του στίγμα σε κάθε μεταμόρφωση, προσφέροντας στους συμμετέχοντες όχι μόνο ένα νέο σπίτι, αλλά μια νέα αρχή. Η εκπομπή αναμένεται να συγκινήσει, να εμπνεύσει και να εντυπωσιάσει με τις θεαματικές αλλαγές που φέρνει στις ζωές των ανθρώπων.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Don’t forget the lyrics: Ποια μέρα και ώρα θα παίζει του νέο show-τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1; - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Don’t forget the lyrics: Ποια μέρα και ώρα θα παίζει του νέο show-τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1; - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
ΑΝΤ1: Η πρωτοποριακή στρατηγική που αναδιαμορφώνει τη συνεργασία με τις εταιρείες παραγωγής...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΝΤ1: Η πρωτοποριακή στρατηγική που αναδιαμορφώνει τη συνεργασία με τις εταιρείες παραγωγής...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΝΤ1: Η πρωτοποριακή στρατηγική που αναδιαμορφώνει τη συνεργασία με τις εταιρείες παραγωγής...
ΑΝΤ1: Η πρωτοποριακή στρατηγική που αναδιαμορφώνει τη συνεργασία με τις εταιρείες παραγωγής...
Don’t forget the lyrics: Ποια μέρα και ώρα θα παίζει του νέο show-τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1; - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Don’t forget the lyrics: Ποια μέρα και ώρα θα παίζει του νέο show-τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1; - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1: «Για μένα φέτος είναι μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή, πρεμιέρα»
Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1: «Για μένα φέτος είναι μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή, πρεμιέρα»
«ΠΡΩΙΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ»: Η Τσολάκη και η παρέα της έρχεται στον ΑΝΤ1 από νωρίς το πρωί...
«ΠΡΩΙΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ»: Η Τσολάκη και η παρέα της έρχεται στον ΑΝΤ1 από νωρίς το πρωί...
ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» : Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου έρχεται στον ΑΝΤ1
ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» : Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου έρχεται στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γιάγκοντα Λαζάρεβιτς : Η Σερβία επικεντρώνεται στις υποδομές για την ένταξή της στους Ευρασιατικούς διαδρόμους
Γιάγκοντα Λαζάρεβιτς : Η Σερβία επικεντρώνεται στις υποδομές για την ένταξή της στους Ευρασιατικούς διαδρόμους
Χρυσοστομος Πατουλας : ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Κέρδισε τις εντυπώσεις και τον έπαινο
Χρυσοστομος Πατουλας : ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Κέρδισε τις εντυπώσεις και τον έπαινο
ΤΡΙΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
ΤΡΙΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ
«Το να εγκαταλείψω το αυτοκίνητο για το τρένο μου άλλαξε τη ζωή»
«Το να εγκαταλείψω το αυτοκίνητο για το τρένο μου άλλαξε τη ζωή»
Το πολυτελές τρένο της Ισπανίας θα ταξιδεύει μεταξύ Σεβίλλης και Μαδρίτης το 2026
Το πολυτελές τρένο της Ισπανίας θα ταξιδεύει μεταξύ Σεβίλλης και Μαδρίτης το 2026