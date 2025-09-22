2025-09-22 13:43:10

Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει στον ANT1 με δική του εκπομπή, με τα γυρίσματα να ξεκινούν περίπου σε δύο μήνες. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Έλενα Πολυκάρπου στην εκπομπή Super Κατερίνα, η νέα του τηλεοπτική περιπέτεια θα έχει στο επίκεντρο την ανακαίνιση σπιτιών — κάτι που ο ίδιος έχει κάνει ξανά με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν, χαρίζοντας χαμόγελα στους ιδιοκτήτες.



Ήδη έχει επιλεγεί η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, αν και το όνομά της παραμένει ακόμα μυστικό. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο και, όπως τόνισε η Πολυκάρπου, οι ιδιοκτήτες των σπιτιών δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικά. Η ανακαίνιση θα συνοδεύεται από προσωπικές ιστορίες των οικογενειών, δίνοντας έναν ζεστό και ανθρώπινο χαρακτήρα στην εκπομπή.



Ο Σπύρος Σούλης, με πολυετή εμπειρία στον χώρο του design και της αρχιτεκτονικής, φέρνει το προσωπικό του στίγμα σε κάθε μεταμόρφωση, προσφέροντας στους συμμετέχοντες όχι μόνο ένα νέο σπίτι, αλλά μια νέα αρχή. Η εκπομπή αναμένεται να συγκινήσει, να εμπνεύσει και να εντυπωσιάσει με τις θεαματικές αλλαγές που φέρνει στις ζωές των ανθρώπων.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ