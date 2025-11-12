2025-11-12 13:16:59
Φωτογραφία για ANT1 NEWS SPECIAL EDITION Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση
Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 23:00, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, μιλά αποκλειστικά στη Μαρία Σαράφογλου και ανοίγει για πρώτη φορά τα χαρτιά της στην ελληνική τηλεόραση.

Σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί, η δυναμική διπλωμάτης αναλύει τον ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη, αποκαλύπτει τις στρατηγικές προτεραιότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, τις προοπτικές συνεργασίας των δύο χωρών σε μεγάλα γεωστρατηγικά θέματα και εξηγεί το μήνυμα που στέλνει η παρουσία της στη χώρα μας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Με πολύπλευρη επαγγελματική πορεία, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει ξεχωρίσει για τη δυναμική παρουσία, την αποφασιστικότητα και την ικανότητά της να εμπνέει και να χτίζει γέφυρες

συνεργασίας. Η διαδρομή της εκτείνεται από τη Δικαιοσύνη και τα Μέσα Ενημέρωσης έως την Πολιτική και την Επικοινωνία, επιβεβαιώνοντας το προφίλ μιας γυναίκας με επιρροή και διεθνή εμβέλεια. Ξεκίνησε ως εισαγγελέας, χειριζόμενη πολύκροτες υποθέσεις που την ανέδειξαν σε πρόσωπο αναφοράς στους νομικούς κύκλους, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε μπροστά από τις κάμερες, ως νομική αναλύτρια σε μεγάλα αμερικανικά δίκτυα όπου καθιερώθηκε για τη ρητορική δεινότητα και τη μαχητική φωνή της.


Η επικοινωνιακή της οξυδέρκεια και η εμπειρία της από τη Νομική και τη Δημοσιογραφία άνοιξαν τον δρόμο για τη συμμετοχή της στην πολιτική σκηνή. Το 2018, εντάχθηκε στην εκστρατεία επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ, αναλαμβάνοντας καίριο ρόλο ως ανώτερη σύμβουλος και επικεφαλής της Επιτροπής Οικονομικών. Σήμερα, ως νέα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα – πρώτη φορά γυναίκα στη θέση αυτή- φέρνει μαζί της έναν συνδυασμό πολιτικής εμπειρίας, επικοινωνιακής δύναμης και αποφασιστικότητας. Η συνέντευξή της στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου αναμένεται να φωτίσει τις προτεραιότητες, το όραμα και το προσωπικό της στίγμα στη νέα αυτή αποστολή.

ANT1 NEWS SPECIAL EDITION

Αποκλειστική συνέντευξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη Μαρία Σαράφογλου

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 23:00, στον ΑΝΤ1

Πηγή: tvnea.com
