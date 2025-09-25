





Για πολλούς ανθρώπους, το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος διαμονής· είναι το κέντρο της ζωής τους, η βάση της οικογένειας, το σημείο όπου γεννιούνται τα πιο σημαντικά όνειρα. Όταν, όμως, οι συνθήκες της ζωής δεν επιτρέπουν την ανανέωση ή τη βελτίωση του σπιτιού, τότε το όνειρο μοιάζει μακρινό.

Σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη έρχεται να απαντήσει το «Extreme Makeover: Home Edition», το πιο γνωστό και επιτυχημένο τηλεοπτικό σόου ανακατασκευής σπιτιών παγκοσμίως, που έρχεται για πρώτη φορά και στην Ελλάδα, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Η εκπομπή έχει αγαπηθεί διεθνώς, καθώς δίνει σε οικογένειες που έχουν περάσει δύσκολες στιγμές την ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, προσφέροντάς τους ένα πλήρως ανακαινισμένο σπίτι, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Με την υπογραφή αρχιτεκτόνων, μηχανικών και ειδικών, κάθε σπίτι μεταμορφώνεται σε έναν χώρο ζεστό, λειτουργικό και γεμάτο ελπίδα.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για το ελληνικό «Extreme Makeover: Home Edition» έχουν ήδη ξεκινήσει. Όσοι ενδιαφέρονται να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία μπορούν να συμπληρώσουν την αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας: www.antenna.gr/HomeMakeover.

Το σόου υπόσχεται να αγγίξει το κοινό όχι μόνο με τις εντυπωσιακές μεταμορφώσεις σπιτιών, αλλά κυρίως με τις ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε συμμετοχή.







Δείτε το πρώτο teaser δηλώσεων συμμετοχής:







Πηγή: tvnea.com