Μετά το τεράστιο διπλό στην έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα, ο Βόλος εξασφάλισε την είσοδό του στα play off και αρχίζει να κάνει όνειρα για έξοδο στην Ευρώπη. Με το διπλό έφυγε από τα Γιάννενα η ομάδα του Βόλου και σκαρφάλωσε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League. Με το αποτέλεσμα αυτό οι Βολιώτες, εξασφάλισαν την παρουσία τους στα play off και είναι έτοιμοι να δώσουν τη δική τους μάχη με τον Άρη για την 5η θέση που εξασφαλίζει παρουσία στην Ευρώπη. Ο Βόλος, μια ομάδα που μετρά μόλις 6 χρόνια ζωής, από την πρώτη μέρα ύπαρξής της έδωσε το μήνυμα ότι είναι έτοιμη για σπουδαία πράγματα. Πίσω στο καλοκαίρι του 2017 μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, η Πύδνα Κίτρους δίνει τη θέση της στον Βόλο. Η ομάδα ξεκίνησε την περιπέτειά της από την Γ εθνική, όπου και πήρε εύκολα την άνοδο για την Football League. Ούτε η δεύτερη τη τάξη κατηγορία στάθηκε εμπόδιο στους Βολιώτες, που με ευκολία τερμάτισαν πρώτοι και εξασφάλισαν την άνοδο στην Super League τρία χρόνια μετά δημιουργία της ομάδας. Την πρώτη σεζόν στα "μεγάλα σαλόνια", ο στόχος που ήταν η παραμονή επετεύχθη με μεγάλη ευκολία. Η ομάδα εντυπωσίασε στις πρώτες αγωνιστικές και είχε φτάσει μέχρι και την δεύτερη θέση. Η επόμενη σεζόν ξεκίνησε με υψηλές βλέψεις, αφού στην ομάδα ήρθαν παίκτες υψηλού επιπέδου. Τάσος Δουβίκας, Σωτήρης Νίνης και Αμρ Ουάρντα έφεραν ποιότητα και τους Βολιώτες στην 7η θέση της Super League. Πέρσι έγιναν πολλές προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ και αυτό δεν βοήθησε, ώστε να βρεθούν από νωρίς τα πατήματα που θα έδιναν το κάτι παραπάνω. Τα μεγάλα αποτελέσματα δεν έλειψαν όμως, με τον Βόλο να παίρνει ισοπαλία με (4-4) μέσα στην Τούμπα και τεράστιο διπλό μέσα στην έδρα της ΑΕΚ με (2-1).Φτάνοντας στο σήμερα και στο φετινό πρωτάθλημα, ένα τρομερό ξεκίνημα έδειξε τι μπορεί να ακολουθήσει. Με νίκη στην έδρα της ΑΕΚ την δεύτερη αγωνιστική και ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης" την τέταρτη αγωνιστική, είχαν μπει οι βάσεις για επιτυχημένη χρονιά.Με σοβαρότητα και πολύ καλό ποδόσφαιρο, η ομάδα του Κώστα Μπράτσου, εξασφάλισε την πρώτη της παρουσία στα play off της Stoiximan Super League και ετοιμάζεται να τα δώσει όλα για να διεκδικήσει την έξοδο στην Ευρώπη. Ότι και να γίνει στο τέλος των play off, ο Βόλος μια ομάδα που μετρά έξι χρόνια ζωής, δείχνει ότι είναι ένας σύλλογος που ήρθε στην πρώτη κατηγορία, για να διεκδικήσει πράγματα, παίζοντας παράλληλα και ωραίο ποδόσφαιρο.

athlitikotetradio