2025-11-27 20:53:15

O σιδηροδρομικός σταθμός St. Pancras του ΛονδίνουAP Photo/Anna JohnsonΤο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο που κοσμεί φέτος τον σιδηροδρομικό σταθμό St Pancras του Λονδίνου, φωτίζει τις ελπίδες και τις ευχές μικρών ασθενών, υμνώντας τη συμπόνια, τη δημιουργικότητα και το πνεύμα των Χριστουγέννων.Νατάσα Βορύλλα cnn.grΜετά τον περσινό φόρο τιμής στην ταινία «Wicked», οι υπεύθυνοι του sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ