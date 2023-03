2023-03-25 09:00:02

Το Netflix κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για την νέα ταινία Power Rangers: Once & Always, στην οποία οι παλιοί Power Rangers επιστρέφουν για μία τελευταία επική μάχη.



Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 19 Απριλίου και στο cast περιλαμβάνονται θρυλικοί χαρακτήρες της σειράς, όπως ο 1ος Μπλε Ranger, Billy Cranston (David Yost ), ο 1ος Μαύρος Ranger, Zack Taylor (Walter E. Jones), η Rita Repulsa (με τη φωνή της Barbara Goodson), η 2η Ροζ Ranger, Kat Hillard (Catherine Sutherland), o 2ος κόκκινος Ranger, Rocky DeSantos (Steve Cardenas), η 2η κίτρινη Ranger, Aisha Campbell (Karan Ashley) και ο 2ος μαύρος Ranger, Adam Park (Johnny Yong Bosch).



Το Mighty Morphin Power Rangers έκανε πρεμιέρα στο Fox Kids το 1993 και είναι βασισμένο στην ιαπωνική σειρά «Super Sentai».



Power Rangers: Once & Always – Η πλοκή της σειράς



Τριάντα χρόνια μετά τη δημιουργία των Power Rangers από τον σοφό και ισχυρό Ζόρντον, η ομάδα έρχεται αντιμέτωπη με μια γνωστή απειλή από το παρελθόν. Εν μέσω παγκόσμιας κρίσης, καλούνται για άλλη μια φορά να γίνουν οι ήρωες που χρειάζεται ο κόσμος. Αυτό το αφιέρωμα στην 30η επέτειο είναι εμπνευσμένο από το θρυλικό μάντρα από τη σειρά “Μία φορά Ranger, για πάντα Ranger”, που σημαίνει ότι μόλις καποιος γίνει μέλος της οικογένειας Ranger, είναι πάντα ευπρόσδεκτος να επιστρέψει.



Το Power Rangers: Once & Always θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 19 Απριλίου.



Πηγή: TVNEA.COM

tvnea

