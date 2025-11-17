2025-11-17 14:21:23
"Για έμενα οι παλιοί σιδηροδρομικοί ήταν ήρωες γιατί κάτω από αντίξοες συνθήκες εργαστήκαν και κράτησαν τον σιδηρόδρομο όρθιο" ήταν τα πρώτα λόγια του συνταξιούχου σιδηροδρομικού κ. Στέλιου Καλού που συναντήσαμε σήμερα το πρωϊΟ κ. Στέλιος Καλός προσλήφθηκε αρχικά ως υπάλληλος σταθμών και στην συνεχεία μετατάχτηκε στο διοικητικό κλάδο του ΟΣΕ."Έχω εργαστεί σε όλους του σταθμούς της Θεσσαλονίκης sidirodromikanea
