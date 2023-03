… που καταγράφηκε μέχρι σήμεραΟι επιστήμονες εξετάζουν τη λάμψη της πιο ισχυρής έκρηξης ακτίνων γάμμα που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα και διαπιστώνουν ότι δεν ταιριάζει με κανένα θεωρητικό μοντέλο.Η εικόνα είναι ένας συνδυασμός 4 παρατηρήσεων με δύο όργανα του τηλεσκοπίου Gemini South στη Χιλή που λήφθηκαν το πρωί της Παρασκευής 14 Οκτωβρίου 2022.Η έκρηξη ακτίνων γ με την κωδική ονομασία GRB-221009A, εντοπίστηκε στις 9 Οκτωβρίου του 2022 και ήταν η λαμπρότερη έκρηξη ακτίνων γ που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα. Για τον λόγο αυτό αναφέρεται από την επιστημονική κοινότητα ως BOAT, από τα αρχικά της φράσης «Βrightest Οf Αll Τime».Σε δυο νέες δημοσιεύσεις – η μία στο περιοδικό The Astrophysical Journal Letters, και μια δεύτερη που υποβλήθηκε για δημοσίευση στο Nature Astronomy – οι αστρονόμοι διαπιστώνουν ότι η εξέλιξη των ραδιοκυμάτων που απελευθερώθηκαν από μια τεράστια αστρική έκρηξη που παρατηρήθηκε το 2022 ήταν πιο αργή από ό,τι προέβλεπαν τα θεωρητικά μοντέλα. Έτσι, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το πώς εξελίσσεται η παραγόμενη ενέργεια κατά τη διάρκεια των εξαιρετικά ισχυρών εκρήξεων ακτίνων γάμμα.Οι εκρήξεις ή εκλάμψεις ακτίνων γ που η επιστημονική κοινότητα ονομάζει GRB (Gamma-Ray Burst), δημιουργούνται κατά τη γέννηση άστρων νετρονίων ή μαύρων τρυπών από βίαια κοσμικά φαινόμενα όπως η σύγκρουση αστέρων νετρονίων, από εκρήξεις σουπερνόβα, από άστρα που καταρρέουν και από την καταστροφή άστρων νετρονίων από μαύρες τρύπες.Οι εκρήξεις ακτίνων γ αν συμβούν σε κοντινή απόσταση από τη Γη, τότε η ακτινοβολία που θα χτυπήσει τον πλανήτη μας θα έχει ολέθριες επιπτώσεις στα έμβια όντα. Μάλιστα μια μαζική εξαφάνιση της ζωής πριν από 440 εκατ. έτη έχει συνδεθεί με την έλευση στην Γη μιας τέτοιας έκλαμψης ακτίνων γ.«Είναι μια απολύτως τερατώδης έκρηξη. Είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο, δεν έχουμε δει ποτέ τίποτα κοντά σε αυτό. Το BOAT (brightest of all time) είναι ένα γεγονός που συμβαίνει μια φορά στα 10.000 χρόνια. Υπάρχει εύλογη πιθανότητα αυτή να είναι η φωτεινότερη έκρηξη ακτίνων γ που έπληξε τη Γη από τότε που ξεκίνησε ο ανθρώπινος πολιτισμός» ανέφερε ο Έρικ Μπερνς καθηγητής φυσικής και αστρονομίας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια συνεδρίου του Τμήματος Αστροφυσικής Υψηλής Ενέργειας της Αμερικανικής Αστρονομικής Εταιρείας που διεξάγεται στη Χαβάη.Πηγή https://physicsgg.me/

πηγή: https://www.naftemporiki.gr/techscience/1455695/entopistike-i-ischyroteri-ekrixi-aktinon-g-poy-echei-dei-o-anthropinos-politismos-vinteo/ – https://www.livescience.com/brightest-gamma-ray-burst-ever-detected-defies-explanation