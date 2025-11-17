2025-11-17 14:55:07
Η Βαρσοβία βρίσκεται σε επιφυλακή ενάντια στην ξένη κατασκοπεία και τις επιχειρήσεις που συνδέονται με τον πόλεμο της Ρωσίας στη γειτονική Ουκρανία.Ο Πολωνός πρωθυπουργός δεν ανέφερε άμεσα ποιος ήταν υπεύθυνος, αλλά συνέδεσε το περιστατικό με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. | Καγκελαρία του Πρωθυπουργού μέσω Getty Imagespolitico.euΜια σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την πολωνική πρωτεύουσα sidirodromikanea
