2025-10-24 18:19:05
Φωτογραφία για ΕΚΡΗΞΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ-ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ, ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ



 Η απάτη δεν αποτελεί πλέον μια σποραδική εγκληματική ενέργεια· έχει εξελιχθεί σε οργανωμένο και καθημερινό φαινόμενο. Στην Ελλάδα του 2025, η ψηφιακή τεχνολογία, η οικονομική πίεση και δυστυχώς πολλές φορές η απερισκεψία και η έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών δημιουργούν το τέλειο έδαφος για τους απατεώνες. Τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το διάστημα Ιανουάριος 2024 – Αύγουστος 2025 καταγράφουν 5.117 περιπτώσεις απάτης σε όλη τη χώρα, με τις 2.418 να σχετίζονται με ηλεκτρονικά μέσα ή υπολογιστές. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν αύξηση σχεδόν 40% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας ότι οι επιτήδειοι αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο, από το τηλέφωνο μέχρι το Διαδίκτυο.



Ποιες είναι οι πιο διαδεδομένες μορφές απάτης

Οι τηλεφωνικές απάτες εξακολουθούν να αποτελούν τον πιο συχνό τρόπο εξαπάτησης. Οι δράστες, οργανωμένοι σε δίκτυα, τηλεφωνούν σε πολίτες υποδυόμενοι συγγενείς, γιατρούς ή υπαλλήλους οργανισμών όπως ο ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ. Eπίσης, οι επιτήδειοι υποδύονται τους λογιστές, τους ασφαλιστές, τους τραπεζικούς, ακόμη και τους αστυνομικούς. Με πρόφαση ένα τροχαίο, μια οφειλή ή ένα «πρόβλημα στον μετρητή», πείθουν κυρίως ηλικιωμένους να καταθέσουν χρήματα ή να αποκαλύψουν προσωπικά δεδομένα. Τον τελευταίο χρόνο, ιδιαίτερη αύξηση παρουσιάζει και η λεγόμενη «απάτη του αριθμού παροχής», κατά την οποία οι δράστες ζητούν τηλεφωνικά από τα θύματα τον αριθμό παροχής ρεύματος, για να τα οδηγήσουν σε ψεύτικες ιστοσελίδες πληρωμής. Εξίσου διαδεδομένες είναι οι διαδικτυακές αγγελίες πώλησης, οι ενοικιάσεις κατοικιών με πλαστά συμβόλαια και οι απάτες επενδύσεων που υπόσχονται γρήγορο κέρδος. Πίσω από τη φαινομενική ευκολία και την επίφαση επαγγελματισμού κρύβεται η ίδια αρχή: η ψευδαίσθηση της εμπιστοσύνης. Σε μια εποχή που οι συναλλαγές γίνονται με ένα άγγιγμα, η απάτη βρίσκει χώρο ανάμεσα στη βιασύνη και την απροσεξία.

Ψηφιακή λεία 22,6 εκατομμυρίων ευρώ

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στη στατιστική έκθεσή της «Κίνηση και απάτη συναλλαγών με κάρτες πληρωμών» (2024), καταγράφει συνολικά 398.723 περιστατικά απάτης με κάρτες, με 22,6 εκατομμύρια ευρώ να χάνονται μέσα σε έναν χρόνο. Από αυτά, η συντριπτική πλειονότητα – περίπου 349.000 συναλλαγές – αφορά ηλεκτρονικές αγορές, δηλαδή περιπτώσεις όπου η κάρτα δεν χρησιμοποιήθηκε φυσικά, αλλά τα στοιχεία της εισήχθησαν στο Διαδίκτυο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι απάτες σε ΑΤΜ παρουσίασαν οριακή αύξηση 2% σε αριθμό αλλά εκρηκτική άνοδο 22% στην αξία, με ζημιές 2,4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι απάτες σε τερματικά POS μειώθηκαν κατά 35% σε αριθμό και κατά 43% σε αξία (πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος / MoneyTourism, Σεπτέμβριος 2024). Η στατιστική τάση δείχνει ξεκάθαρα ότι οι εγκληματίες εγκαταλείπουν τα φυσικά σημεία συναλλαγής και μεταφέρουν τη δράση τους εκεί όπου τα ίχνη είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν – ο Διαδίκτυο.

Η πρόληψη ως όπλο – Τι να κάνετε

Η Ελληνική Αστυνομία έχει στραφεί πλέον στη δημιουργική ενημέρωση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το χιουμοριστικό, αλλά πλήρως ενημερωτικό βίντεο «Μοιχεία; Εγώ ποτέ!», όπου μια απλή γυναίκα, η «κυρία Χρυσούλα», καταφέρνει να «ξεγελάσει» τον απατεώνα που την καλεί. Με ευρηματικότητα και χιούμορ, η καμπάνια υπενθυμίζει πως η πρόληψη ξεκινά από την ενημέρωση – όχι από τον φόβο. Η ιστορία της πρωταγωνίστριας είναι αληθινή: είχε δεχθεί στο παρελθόν τηλεφώνημα από απατεώνα και κατάφερε να αντιδράσει ψύχραιμα. Με τη συμμετοχή της στο βίντεο θέλησε να ενθαρρύνει τους ηλικιωμένους να αντιστέκονται, να κλείνουν το τηλέφωνο, να μη νιώθουν ντροπή να πουν «όχι». Η προσέγγιση αυτή δείχνει ότι η ενημέρωση, όταν γίνεται με τρόπο θετικό και προσιτό, μπορεί να σώσει χρήματα, αλλά κυρίως αξιοπρέπεια.

Η μάστιγα των απατών δεν είναι μόνο ζήτημα εγκληματικότητας· είναι δείκτης κοινωνικής εγρήγορσης. Οι Αρχές μπορούν να ελέγξουν, να ερευνήσουν, να συλλάβουν, αλλά η πρώτη γραμμή άμυνας είναι πάντα ο πολίτης. Η προσοχή σε κάθε ύποπτο μήνυμα, η επαλήθευση κάθε τηλεφωνικής «ενημέρωσης» και η ενημέρωση των μεγαλύτερων ηλικιών αποτελούν πράξεις προσωπικής και συλλογικής προστασίας. Η εποχή της τεχνολογίας απαιτεί και μια νέα νοημοσύνη – όχι ψηφιακή, αλλά ανθρώπινη.

Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι εγγραφές στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης των φαρμακοποιών έχουν ξεκινήσει
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι εγγραφές στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης των φαρμακοποιών έχουν ξεκινήσει
Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε επίθεση με χειροβομβίδα σε σιδηροδρομικό σταθμό στη βόρεια Ουκρανία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε επίθεση με χειροβομβίδα σε σιδηροδρομικό σταθμό στη βόρεια Ουκρανία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σημαντική ρωσική στρατιωτική σιδηροδρομική σύνδεση διακόπηκε από έκρηξη κοντά στο Λένινγκραντ
Σημαντική ρωσική στρατιωτική σιδηροδρομική σύνδεση διακόπηκε από έκρηξη κοντά στο Λένινγκραντ
GRAND HOTEL : Μετά την έκρηξη έρχεται το χάος... - Διαβάστε τα επόμενα επεισόδια πριν παιχτούν στην TV
GRAND HOTEL : Μετά την έκρηξη έρχεται το χάος... - Διαβάστε τα επόμενα επεισόδια πριν παιχτούν στην TV
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΑ SMS-ΑΠΑΤΕΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΑ SMS-ΑΠΑΤΕΣ
GRAND HOTEL: Λίγο πριν την μεγάλη έκρηξη που δεν θα αφήσει τίποτα ίδιο...
GRAND HOTEL: Λίγο πριν την μεγάλη έκρηξη που δεν θα αφήσει τίποτα ίδιο...
PC gaming hardware: 44,5 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ το 2025 ΜΕ ΕΚΡΗΞΗ 35% ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ Windows 11
PC gaming hardware: 44,5 ΔΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ το 2025 ΜΕ ΕΚΡΗΞΗ 35% ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ Windows 11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτή είναι η έκτακτη εκπομπή του ΣΚΑΪ
Αυτή είναι η έκτακτη εκπομπή του ΣΚΑΪ
Κεντρική Μακεδονία: Έργα άνω των 300 εκατ. περνούν σε νέα εποχή το σιδηροδρομικό δίκτυο
Κεντρική Μακεδονία: Έργα άνω των 300 εκατ. περνούν σε νέα εποχή το σιδηροδρομικό δίκτυο
Γιώργος Λιάγκας για Δέσποινα Βανδή:
Γιώργος Λιάγκας για Δέσποινα Βανδή: "Θα σας πω την αλήθεια, για να το τελειώνουμε... Δεν ήρθε ποτέ ..."
Άδωνις Γεωργιάδης:
Άδωνις Γεωργιάδης: "Μου έκανε εντύπωση που ο Νίκος Συρίγος είπε ότι η Ελεωνόρα Ζουγανέλη οδηγεί μηχανάκι από τα 14, είναι παράνομο"
Επιστρέφει το «Σπίτι με το Mega» – Στο τραπέζι οι παρουσιαστές και τα αφιερώματα
Επιστρέφει το «Σπίτι με το Mega» – Στο τραπέζι οι παρουσιαστές και τα αφιερώματα