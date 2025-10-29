2025-10-29 12:12:18
Φωτογραφία για Έκρηξη σε ρωσικό στρατιωτικό τρένο διέκοψε την σιδηροδρομική κυκλοφορία κοντά στο κατεχόμενο Στούλνεβε, Ζαπορίζια
Ένα ρωσικό τρένο ανατινάχθηκε στην περιοχή του κατεχόμενου Στούλνεβε στη Ζαπορίζια. Telegram/Petro AndriushchenkoΣτην περιοχή του προσωρινά κατεχόμενου Στούλνεβε, στην περιοχή Μπερντιάνσκ της περιφέρειας Ζαπορίζια, σημειώθηκε έκρηξη ρωσικού τρένου: ανατινάχθηκαν η ατμομηχανή, δέκα βαγόνια και μια προστατευτική πλατφόρμα. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε στις 28 Οκτωβρίου από τον επικεφαλής του Κέντρου sidirodromikanea
