2025-10-29 12:12:18

Ένα ρωσικό τρένο ανατινάχθηκε στην περιοχή του κατεχόμενου Στούλνεβε στη Ζαπορίζια. Telegram/Petro AndriushchenkoΣτην περιοχή του προσωρινά κατεχόμενου Στούλνεβε, στην περιοχή Μπερντιάνσκ της περιφέρειας Ζαπορίζια, σημειώθηκε έκρηξη ρωσικού τρένου: ανατινάχθηκαν η ατμομηχανή, δέκα βαγόνια και μια προστατευτική πλατφόρμα. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε στις 28 Οκτωβρίου από τον επικεφαλής του Κέντρου sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ