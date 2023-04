tvnea

Τη Μεγάλη Εβδομάδα (10-14/4), την Κυριακή του Πάσχα (16/4), Δευτέρα του Πάσχα (17/4) και Τρίτη (18/4) το πρόγραμμα του Star αλλάζει.Από τη Μ. Πέμπτη 13/4 έως και τη Δευτέρα του Πάσχα 17/4, η οθόνη του Star τα πρωινά και όχι μόνο, θα γεμίσει φαντασία και αγάπη στην πιο πολύχρωμη, μαγική, χαρούμενη, συναρπαστική ζώνη παιδικών, τη μοναδική Starland και τα παιδιά θα απολαύσουν ακόμα περισσότερο τους πιο καταπληκτικούς και απίθανους animation ήρωες!Beyblade Burst Rise, Be Cool Scooby DooΟ Σκανδαλιάρης Τοτός, Booba - Peppa PigRainbow Ruby, Μικρό μου πόνυ: Η φιλία είναι μαγικήLeo και Tig, Η Τρου και το βασίλειοΕκτός, όμως, από τις αγαπημένες σειρές, τα παιδιά δίνουν τηλεοπτικό ραντεβού και με υπέροχες, διασκεδαστικές παιδικές ταινίες και σε Ά Τηλεοπτική Προβολή!Barbie, οι περιπέτειες της πριγκίπισσας, Μια πάπια μα ποια πάπιαBarbie, η πριγκίπισσα και η ροκ σταρ, ΜυρμηγκοϊστορίεςBarbie, το μυστικό μιας νεράϊδας, Οι ευχούληδες 2: Παγκόσμια περιοδείαΠόκεμον: Ντετέκτιβ Πικατσού, HomeΗ Barbie και οι αδελφούλες της στην Ακαδημία των πόνυ, HopBarbie, η μπαλαρίνα με τις μαγικές πουέντΤομ και Τζέρι: Η περιπέτεια με τον γίγανταΕνωμένες Πατούσες σε Α΄ Τηλεοπτική ΠροβολήΕξαιρετικές κινηματογραφικές επιλογές όμως και για όλη την οικογένεια με ταινίες, ξένες και ελληνικές και σε Α΄ Τηλεοπτική Προβολή!Ο δρόμος της επιστροφής σε Α΄ Τηλεοπτική Προβολή,Το πράσινο μίλι, Η μάσκαΔάσκαλος για κλάματα, Η άφιξηΜικρά Αγγλία, Η πρώτη αγάπηKung Fu Yoga, Η δύναμη της πίστηςΑλίμονο στους νέους, ΝοτιάςΘεωρίες Συνωμοσίας, Η τιτανομαχίαΗ οργή των τιτάνων, Πρώτη φορά νονόςΜια ντουζίνα μπελάδες, Κάλλιο αργά παρά αργότεραΑπόψε τρώμε στης Ιοκάστης, Tolkien σε Α΄ Τηλεοπτική ΠροβολήΜπάτμαν και Ρόμπιν, Οι τελευταίοι ιππότεςΟι αναλώσιμοι, Κωδικό όνομα U.N.C.L.E.Οι ζωντανές μας εκπομπές « [email protected] » (Δευτέρα έως Παρασκευή στις 08:45) με τους Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου και «Αλήθειες με τη Ζήνα» (Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11:45) με τη Ζήνα Κουτσελίνη, δεν θα μεταδοθούν Μ. Πέμπτη 13/4, Μ. Παρασκευή 14/4, Δευτέρα του Πάσχα 17/4.Από την Τρίτη 18/4 επανέρχονται κανονικά στο πρόγραμμά μας.Η ξένη σειρά «Ντετέκτιβ Μονκ» (Δευτέρα έως Παρασκευή στις 14:00), δεν θα μεταδοθεί Μ. Πέμπτη 13/4 και Μ. Παρασκευή 14/4.Από τη Δευτέρα του Πάσχα 17/4 επανέρχεται κανονικά στο πρόγραμμά μας.Το Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική Γλώσσα δεν θα μεταδοθεί από Μ. Πέμπτη 13/4 έως και Κυριακή του Πάσχα 16/4.Η εκπομπή «Shopping Star» με τη Βίκυ Καγιά (Δευτέρα έως Παρασκευή στις 15:50) θα μεταδοθεί σε επανάληψη από Μ. Δευτέρα 10/4 έως Μ. Τετάρτη 12/4.Τη Μ. Πέμπτη 13/4 και τη Μ. Παρασκευή 14/4, δεν θα μεταδοθεί.Νέα επεισόδια από τη Δευτέρα του Πάσχα 17/4.Η εκπομπή «Cash or Trash – Best of» με τη Δέσποινα Μοιραράκη (Δευτέρα έως Παρασκευή στις 17:45) δεν θα μεταδοθεί Μ. Πέμπτη 13/4 και Μ. Παρασκευή 14/4.Από τη Δευτέρα του Πάσχα 17/4 επανέρχεται κανονικά στο πρόγραμμά μας.Το παιχνίδι «Τροχός της Τύχης» με τον Πέτρο Πολυχρονίδη (Δευτέρα έως Παρασκευή στις 18:30) δεν θα μεταδοθεί Μ. Πέμπτη 13/4 και Μ. Παρασκευή 14/4.Από τη Δευτέρα του Πάσχα 17/4 επανέρχεται κανονικά στο πρόγραμμά μας.Ο διαγωνισμός μαγειρικής «MasterChef 2023» (Δευτέρα, Τρίτη & Πέμπτη, Παρασκευή στις 21:00) δεν θα μεταδοθεί από Μ. Πέμπτη 13/4 έως Τρίτη 18/4.Από την Πέμπτη 20/4 η εκπομπή θα επανέλθει στο πρόγραμμά μας με νέο επεισόδιο.Η εκπομπή «Οι 100» με τον Λάμπρο Φισφή (Παρασκευή στις 23:45) δεν θα μεταδοθεί Μ. Παρασκευή 14/4.Την Παρασκευή 21/4 επανέρχεται κανονικά στο πρόγραμμά μας με νέο επεισόδιο.Η εκπομπή «Stars System» (Σάββατο στις 12:50) με την Άση Μπήλιου δεν θα μεταδοθεί Μ. Σάββατο 15/4.Το Σάββατο 22/4 η εκπομπή επανέρχεται κανονικά στο πρόγραμμά μας με νέο επεισόδιο.Η εκπομπή «Dot» με τους Νάντια Κοντογεώργη και Μίνω Θεοχάρη ((Σάββατο & Κυριακή στις 13:50) δεν θα μεταδοθεί Μ. Σάββατο 15/4 και Κυριακή του Πάσχα 16/4.Το Σαββατοκύριακο 22-23/4 η εκπομπή θα επανέλθει στο πρόγραμμά μας με νέα επεισόδια.Η εκπομπή «Cash or Trash» με τη Δέσποινα Μοιραράκη (Σάββατο & Κυριακή στις 18:15) δεν θα μεταδοθεί Μ. Σάββατο 15/4 και Κυριακή του Πάσχα 16/4.Το Σαββατοκύριακο 22-23/4 η εκπομπή θα επανέλθει στο πρόγραμμά μας με νέα επεισόδια.Η εκπομπή «Traction» με τους Κώστα και Μάνο Στεφανή (Κυριακή στις 13:00), δεν θα μεταδοθεί την Κυριακή του Πάσχα 16/4.Την Κυριακή 23/4 η εκπομπή θα επανέλθει στο πρόγραμμά μας με νέο επεισόδιο.Η ξένη σειρά «Τα φιλαράκια» δεν θα μεταδοθεί Μ. Σάββατο 15/4 και την Κυριακή του Πάσχα 16/4.Το Σαββατοκύριακο 22-23/4 θα μεταδοθεί κανονικά.Η ελληνική σειρά «IQ 160» (Κυριακή στις 21:00) δεν θα μεταδοθεί την Κυριακή του Πάσχα 16/4. Την Κυριακή 23/4 θα μεταδοθεί νέο επεισόδιο.Πηγή: TVNEA.COM