Μια ομάδα μηχανικών βιοϊατρικής στην Αυστραλία ανέπτυξε ένα μικρό εύκαμπτο ρομπότ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τρισδιάστατη εκτύπωση βιοϋλικών απευθείας μέσα στο ανθρώπινο σώμα, με την ελπίδα να βελτιώσει τις μελλοντικές ιατρικές διαδικασίες.

Η τρισδιάστατη βιοεκτύπωση είναι μια διαδικασία κατά την οποία εκτυπώνονται παρόμοιες με τους φυσικούς ιστούς δομές με τη χρήση ζωντανών κυττάρων και άλλων φυσικών ιστών, γνωστών ως «βιομελάνη», προκειμένου να επιδιορθωθούν βλάβες οργάνων ή ιστών ή ρήγματα αιμοφόρων αγγείων.Η χρήση ζωντανών κυττάρων στη διαδικασία εκτύπωσης επιτρέπει σε αυτές τις κατασκευασμένες από τον άνθρωπο δομές να συγχωνευθούν φυσικά με το ανθρώπινο σώμα και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται.Επί του παρόντος, τα βιοϋλικά πρέπει να δημιουργούνται εκτός του σώματος πριν βασιστούν σε μια συνήθως επεμβατική χειρουργική επέμβαση για την εισαγωγή των υλικών στο εσωτερικό του σώματος, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη απώλεια αίματος, λοιμώξεις και άλλες επιπλοκές.Ο επικεφαλής της ομάδας Thanh Nho Do δήλωσε ότι αυτή η νέα συσκευή, με την ονομασία F3DB, θα εξαλείψει αυτές τις επιπλοκές και τους κινδύνους εκτυπώνοντας απευθείας μέσα στο σώμα.«Επί του παρόντος καμία εμπορικά διαθέσιμη τεχνολογία δεν μπορεί να εκτελέσει απευθείας τρισδιάστατη εκτύπωση μέσα στο ανθρώπινο σώμα», δήλωσε ο Do στο Reuters

freegr

Το F3DB διαθέτει μια κεφαλή εκτύπωσης τριών αξόνων που μπορεί να λυγίζει και να στρίβει χρησιμοποιώντας υδραυλικά στην άκρη ενός μαλακού ρομποτικού βραχίονα. Το ακροφύσιο εκτύπωσης μπορεί να εκτυπώσει προ-προγραμματισμένα σχήματα ή μπορεί να λειτουργήσει χειροκίνητα εάν απαιτείται πιο σύνθετη ή απροσδιόριστη εκτύπωση.Το μικρότερο πρωτότυπο έχει διάμετρο περίπου 11-13 χιλιοστά (mm), παρόμοια με ένα εμπορικό ενδοσκόπιο, αλλά θα μπορούσε να κλιμακωθεί ακόμη μικρότερο στο μέλλον.«Τα μαλακά ρομπότ (είναι) πολύ καλά για να εργάζονται με το ανθρώπινο σώμα», δήλωσε ο Do, διευθυντής του εργαστηρίου ιατρικής ρομποτικής του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας.«Μπορούν να προσφέρουν υψηλή ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε περιοχή μέσα στο ανθρώπινο σώμα».Ο Do πιστεύει ότι η συσκευή βρίσκεται σε καλό δρόμο για την εμπορική της διάθεση μέσα στα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια, εν αναμονή περαιτέρω κλινικών δοκιμών.Freegr network blog- News about pc, technology.