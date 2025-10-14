2025-10-14 17:19:32
Ένα θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην περιοχή Jablonov nad Turňou, μια αγροτική κοινότητα στην ανατολική Σλοβακία, προκάλεσε τον τραυματισμό περισσότερων από 100 ατόμων, προκαλώντας μαζική ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες. Η σύγκρουση δύο τρένων με μεγάλη ταχύτητα καθώς πλησίαζαν την είσοδο μιας σήραγγας διερευνάται από τις σλοβακικές αρχές ως σοβαρό περιστατικό. Το ατύχημα έχει sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»: Τι ανακοίνωσε το OPEN για τη νέα του εκπομπή;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ