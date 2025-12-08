2025-12-08 09:31:52
Σκληρή μάχη για την κορυφή έδωσαν οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές στο δυναμικό κοινό, με το «Mega Σαββατοκύριακο» να αναδεικνύεται νικητής, σημειώνοντας 12,6% και κατακτώντας την πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης.

Σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση ακολούθησε το «Τώρα Μαζί» του Open, το οποίο συγκέντρωσε 12,5%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία στις προτιμήσεις του κοινού.

Την τριάδα συμπλήρωσε η εκπομπή «Καλημέρα» στον ΣΚΑΪ, που κατέγραψε 8,4%, συνεχίζοντας να αποτελεί μια σταθερή αξία στην πρωινή ζώνη ενημέρωσης.



Πηγή: tvnea.com
