Mε περισσότερους από οκτώ στους δέκα κατοίκους να δηλώνουν ευχαριστημένοι από τις μετακινήσεις στην πόλη τους.KAVEH KAZEMI VIA GETTY IMAGES To τραμ στην ΠράγαΟ τουριστικός οδηγός Time Out, ρώτησε 20.000 ανθρώπους, σε 50 πόλεις του κόσμου, προκειμένου να ανιχνεύσει ποια είναι η γνώμη τους για τα τοπικά δίκτυα μαζικής μεταφοράς. Προκειμένου μια πόλη να διεκδικήσει τη θέση της στη λίστα του Time Out, τουλάχιστον το 80% των κατοίκων που ερωτήθηκαν, έπρεπε να δηλώνουν ευχαριστημένοι από τις μετακινήσεις τους στην πόλη, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.Στη λίστα των πόλεων με την καλύτερη δημόσια συγκοινωνία στον κόσμο, η Ευρώπη και η Ασία φαίνεται να έχουν το προβάδισμα, με περισσότερες από τις μισές πόλεις τις λίστας (10 στις 19) να υπάγονται σε κάποια από τις δύο ηπείρους και το Βερολίνο να βρίσκεται στην πρώτη θέση.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗVIA ASSOCIATED PRESSTα τρένα στο Βερολίνο.Το Τόκιο, στην τρίτη θέση, σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των τεσσάρων Ασιατικών πόλεων που βρέθηκαν στη λίστα, ενδεχομένως χάρη στο γεγονός ότι η δημόσια συγκοινωνία της πόλης είναι καλοσυντηρημένη, γρήγορη και εύχρηστη, ακόμη και για επιβάτες που δεν μιλούν την Ιαπωνική γλώσσα.Τόκιο: To τρένο που διασχίζει τη γέφυρα πάνω από το κανάλι του Υδραγωγείου της Ταμαγκάβα.Ολόκληρη η λίστα με τις πόλεις με την καλύτερη δημόσια συγκοινωνία στον κόσμο1. Βερολίνο, Γερμανία2. Πράγα, Τσεχία3. Τόκιο, Ιαπωνία4. Κοπεγχάγη, Δανία5. Στοκχόλμη, Σουηδία6. Σιγκαπούρη7. Χονγκ Κονγκ8. Ταϊπέι, Ταϊβάν9. Σαγκάη, Κίνα10. Άμστερνταμ, Ολλανδία11. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο12. Μαδρίτη, Ισπανία13. Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο14. Παρίσι, Γαλλία15. Νέα Υόρκη, Η.Π.Α16. Μόντρεαλ, Καναδάς17. Σικάγο, ΗΠΑ18. Πεκίνο, Κίνα19. Βομβάη, ΙνδίαΠηγή: CNΝ, huffingtonpost.grsidirodromikanea.blogspot.com