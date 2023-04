Άλλη μια σειρά του Netflix και μάλιστα πολύ δημοφιλής κόβεται πρόωρα μετά το ντεμπούτο του νεότερου κύκλου της. Ο λόγος για το Sex/Life, την αισθησιακή δραματική σειρά με πρωταγωνίστρια την Sarah Shahi, όπου μόλις πέντε εβδομάδες μετά το ντεμπούτο της 2ης σεζόν (2 Μαρτίου), έγινε γνωστό ότι ακυρώνεται. Εκτός της Sarah Shahi συμπρωταγωνιστούν οι: Mike Vogel, Adam Demos και Margaret Odette.

Επομένως, μην περιμένετε να συνεχιστούν τα ερωτικά τερτίπια των πρωταγωνιστών σε μια 3η σεζόν του Sex/Life. Μάλιστα η 2η σεζόν περιείχε 6 συνολικά επεισόδια, δηλαδή δύο λιγότερα από την 1η σεζόν.

Το φινάλε της 2ης σεζόν θα μπορούσε να θεωρηθεί και οριστικό, αλλά η δημιουργός και showrunner του Sex/Life, Stacy Rukeyser, είχε διαφορετική άποψη, καθώς στο The Hollywood Reporter δήλωσε ότι δεν έβλεπε το τελευταίο επεισόδιο σαν το οριστικό τέλος της σειράς.







"Το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν προοριζόταν ποτέ για το φινάλε της σειράς, αυτό είναι σίγουρο", δήλωσε η Rukeyser στο THR μια εβδομάδα μετά την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν. "Ξέρω ότι υπάρχουν πάντα περισσότερες ιστορίες για να ειπωθούν με αυτούς τους χαρακτήρες στο σύμπαν του Sex/Life, και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να πούμε αυτές τις ιστορίες. Ήταν σημαντικό να φτάσουμε σε ένα ουσιαστικό σημείο με κάθε χαρακτήρα αυτή τη σεζόν".







Φταίει μήπως τα όσα δήλωσε η Shahi για το κόψιμο της σειράς;

Η ανακοίνωση της ακύρωσης του Sex/Life συμπέφτει και με μερικές πιπεράτες δηλώσεις της σταρ, Sarah Shahi, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ κατακεραύνωσε το Netflix και την παραγωγή για το ότι δεν είχε την ίδια στήριξη με την 1η σεζόν. Κυριολεκτικά πριν από δύο μέρες στο podcast "Not Skinny but Not Fat", η Shahi είχε δηλώσει:







"Σίγουρα δεν είχα την υποστήριξη που είχα στην πρώτη σεζόν από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην σειρά. Έγινε ένα πολύ διαφορετικό πράγμα για μένα, και δεν φοβάμαι να το πω αυτό. Πάλεψα με το υλικό. ... Θέλω να πω, δεν πρόκειται να ξαναδουλέψω για το Netflix τώρα που τα είπα όλα αυτά. Απλά δεν μπορώ να λέω ψέματα".







Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Netflix η 2η σεζόν του Sex/Life συγκέντρωσε 126.8 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης παγκοσμίως από τις 2 έως τις 26 Μαρτίου, προτού πέσει εκτός του Top 10 των αγγλόφωνων σειρών της πλατφόρμας. Πρόκειται δηλαδή για μια πτώση της τάξης του 45% σε σχέση με την 1η σεζόν από τις 232.79 εκατομμύρια ώρες που είχε σημειώσει σε παρόμοιο χρονικό διάστημα.

