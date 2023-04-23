2023-04-23 14:41:51
ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ......
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ . ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΜΕ ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΑΡΚΕΤΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ. ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΕΣΕ Ο ΠΑΤΕΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΤΑΣΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗ ΛΑΜΠΡΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ.
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΚΟΥΤΕΡΗ-ΜΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ .
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ!
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΤΩΝ .
ximeronews
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