2023-04-23 14:41:51
Φωτογραφία για ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ.



ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ......

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ . ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΜΕ ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΑΡΚΕΤΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ. ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΕΣΕ Ο ΠΑΤΕΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΤΑΣΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗ ΛΑΜΠΡΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ  ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΚΟΥΤΕΡΗ-ΜΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ .

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ!

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ  ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΤΩΝ .


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