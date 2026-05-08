





Απόλυτος κυρίαρχος της prime time ζώνης ήταν το «Το Σόι Σου», με τα δύο επεισόδια να σημειώνουν εντυπωσιακά 26.8% και 26.2%, αφήνοντας πίσω κάθε ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη γραμμή της βραδιάς βρέθηκαν ο «Άγιος Έρωτας II» και το «MasterChef 10», που σημείωσαν από 15.4%, καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Μία Νύχτα Μόνο» με 10.5%, ενώ τα «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος (E)», «Η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» σημείωσαν από 9.8%.

Το «Survivor» κατέγραψε 9.2%, ενώ το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special (E)» και ο αγώνας UEFA Europa League: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ σημείωσαν 8.2% και 8.1% αντίστοιχα.

Χαμηλότερα βρέθηκαν το «Κάτι Τρέχει στο Σεν Τροπέ» (Open) με 5.6%, το «Το Παιδί» με 3.1% και το «Στην Πίεση» με 2.4%.

Στη late night ζώνη, το «Κοινωνία Άνω Κάτω» σημείωσε 5.5%, ενώ το «The Football Show» κατέγραψε 3.6%.

