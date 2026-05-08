2026-05-08 11:55:29
Φωτογραφία για Prime time ζώνη: Το «Σόι Σου» σαρώνει – Δυνατός «Άγιος Έρωτας» και «MasterChef»



Απόλυτος κυρίαρχος της prime time ζώνης ήταν το «Το Σόι Σου», με τα δύο επεισόδια να σημειώνουν εντυπωσιακά 26.8% και 26.2%, αφήνοντας πίσω κάθε ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη γραμμή της βραδιάς βρέθηκαν ο «Άγιος Έρωτας II» και το «MasterChef 10», που σημείωσαν από 15.4%, καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Μία Νύχτα Μόνο» με 10.5%, ενώ τα «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος (E)», «Η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» σημείωσαν από 9.8%.

Το «Survivor» κατέγραψε 9.2%, ενώ το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special (E)» και ο αγώνας UEFA Europa League: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ σημείωσαν 8.2% και 8.1% αντίστοιχα.

Χαμηλότερα βρέθηκαν το «Κάτι Τρέχει στο Σεν Τροπέ» (Open) με 5.6%, το «Το Παιδί» με 3.1% και το «Στην Πίεση» με 2.4%.

Στη late night ζώνη, το «Κοινωνία Άνω Κάτω» σημείωσε 5.5%, ενώ το «The Football Show» κατέγραψε 3.6%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (7/5/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (7/5/2026)
Απογευματινή ζώνη: Σαρώνουν «Live News» και «The Chase»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: Σαρώνουν «Live News» και «The Chase»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Άνετη πρωτιά για Mega – Κατάρρευση στο «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Άνετη πρωτιά για Mega – Κατάρρευση στο «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Buongiorno» και «Το Πρωινό» στην κορυφή για μία ανάσα...
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Buongiorno» και «Το Πρωινό» στην κορυφή για μία ανάσα...
Μεσημεριανή ζώνη: Εκτόξευση για «Αποκαλύψεις» - Έφτασε μέχρι 25,3% σε 15'
Μεσημεριανή ζώνη: Εκτόξευση για «Αποκαλύψεις» - Έφτασε μέχρι 25,3% σε 15'
Απογευματινή ζώνη: Σαρώνουν «Live News» και «The Chase»
Απογευματινή ζώνη: Σαρώνουν «Live News» και «The Chase»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτική «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτική «Κοινωνία Ώρα Mega»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Νέος ΣΚΑΪ εναντίον παλιάς φρουράς: Οι αποκαλύψεις Σκορδά – Ουγγαρέζου για το παρασκήνιο στο Φάληρο»
«Νέος ΣΚΑΪ εναντίον παλιάς φρουράς: Οι αποκαλύψεις Σκορδά – Ουγγαρέζου για το παρασκήνιο στο Φάληρο»
Eurovision 2026 - Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης: Κρύβονται και άλλες εκπλήξεις - Έχουν φτιάξει ένα καταπληκτικό παραμύθι. Video game -
Eurovision 2026 - Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης: Κρύβονται και άλλες εκπλήξεις - Έχουν φτιάξει ένα καταπληκτικό παραμύθι. Video game -
Βελτιώσεις στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση για τα ΦΥΚ: Πιο σαφή μηνύματα σε γιατρούς και φαρμακοποιούς μετά από παρεμβάσεις του Π.Φ.Σ.
Βελτιώσεις στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση για τα ΦΥΚ: Πιο σαφή μηνύματα σε γιατρούς και φαρμακοποιούς μετά από παρεμβάσεις του Π.Φ.Σ.
«Μητέρα και Οικογένεια»: Το νέο αφιέρωμα του ERTFLIX για την Ημέρα της Μητέρας
«Μητέρα και Οικογένεια»: Το νέο αφιέρωμα του ERTFLIX για την Ημέρα της Μητέρας
Το «Happy Hours» επιστρέφει ανανεωμένο - Ποια είναι η νέα παρουσιάστρια του OPEN;
Το «Happy Hours» επιστρέφει ανανεωμένο - Ποια είναι η νέα παρουσιάστρια του OPEN;