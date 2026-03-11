Άγιος Νικόλαος: Ακινητοποιήθηκε συρμός σε σταθμό του ΗΣΑΠ – «Υπήρχε μυρωδιά και έβγαιναν καπνοί» καταγγέλλουν επιβάτες
2026-03-11 11:50:55
Η στιγμή που καπνός βγαίνει από τον συρμό του ΗΣΑΠΣτην εκκένωση ενός ολόκληρου συρμού προχώρησε πριν λίγη ώρα ο οδηγός του τρένου καθώς ένας από τους επιβάτες φέρεται να τράβηξε το μοχλό έκτακτης ανάγκης με αποτέλεσμα το τρένο να ακινητοποιηθεί στον Άγιο Νικόλαο.newsit.grΣύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν επιβάτες του συρμού που σταμάτησε στον Άγιο Νικόλαο, σε ένα από τα βαγόνια του τρένου υπήρχε sidirodromikanea
