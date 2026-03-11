2026-03-11 11:50:55
Φωτογραφία για Άγιος Νικόλαος: Ακινητοποιήθηκε συρμός σε σταθμό του ΗΣΑΠ – «Υπήρχε μυρωδιά και έβγαιναν καπνοί» καταγγέλλουν επιβάτες
Η στιγμή που καπνός βγαίνει από τον συρμό του ΗΣΑΠΣτην εκκένωση ενός ολόκληρου συρμού προχώρησε πριν λίγη ώρα ο οδηγός του τρένου καθώς ένας από τους επιβάτες φέρεται να τράβηξε το μοχλό έκτακτης ανάγκης με αποτέλεσμα το τρένο να ακινητοποιηθεί στον Άγιο Νικόλαο.newsit.grΣύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν επιβάτες του συρμού που σταμάτησε στον Άγιο Νικόλαο, σε ένα από τα βαγόνια του τρένου υπήρχε sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Βεβαιώσεις e-ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση 2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βεβαιώσεις e-ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση 2025
Eurovision 2026: Αυτό είναι το video κλιπ του Ferto
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Eurovision 2026: Αυτό είναι το video κλιπ του Ferto
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πυρκαγιά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές γραμμές.
Πυρκαγιά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις σιδηροδρομικές γραμμές.
Ρωσικό drone χτύπησε ουκρανικό τρένο με 200 επιβάτες - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Ρωσικό drone χτύπησε ουκρανικό τρένο με 200 επιβάτες - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Prime Time ζώνη: «Μπαμπά σ’ Αγαπώ» στην κορυφή – δυνατή η «Γη της Ελιάς» και το «Άγιος Έρωτας»
Prime Time ζώνη: «Μπαμπά σ’ Αγαπώ» στην κορυφή – δυνατή η «Γη της Ελιάς» και το «Άγιος Έρωτας»
Το φούξια τρένο του ΗΣΑΠ που έχει γίνει viral στην Αθήνα [βίντεο]
Το φούξια τρένο του ΗΣΑΠ που έχει γίνει viral στην Αθήνα [βίντεο]
Άγιος Χριστόφορος Μαχαιρά Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας. Μνήμη, ευσέβεια, μύθος και ασβέστης…
Άγιος Χριστόφορος Μαχαιρά Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας. Μνήμη, ευσέβεια, μύθος και ασβέστης…
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
”ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026” – ”ΔΕΗ Hellas Tour 2026” – Δήμος Ξηρομέρου – Αίτηση εθελοντή.
”ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026” – ”ΔΕΗ Hellas Tour 2026” – Δήμος Ξηρομέρου – Αίτηση εθελοντή.
Τραπέζι φαγητού στο σαλόνι: όταν αντικαθιστά το τραπεζάκι σαλονιού
Τραπέζι φαγητού στο σαλόνι: όταν αντικαθιστά το τραπεζάκι σαλονιού
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό «Happy Day» – Δεύτερο το «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό «Happy Day» – Δεύτερο το «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Buongiorno»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Buongiorno»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» - Χαμηλά μονοψήφια για την «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» - Χαμηλά μονοψήφια για την «Αλήθειες με τη Ζήνα»