2026-06-12 13:29:06

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα πρώτα γυρίσματα της νέας μεγάλης παραγωγής του MEGA με τίτλο «Άγιος Ιωσήφ», η οποία προετοιμάζεται για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού MyTV.



Η σειρά είναι αφιερωμένη στη ζωή και την πνευματική πορεία του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές του σύγχρονου ορθόδοξου μοναχισμού, επιχειρώντας να αναδείξει τόσο το ιστορικό όσο και το βαθιά πνευματικό του αποτύπωμα.



Ήδη μέρος των γυρισμάτων έχει πραγματοποιηθεί στο Άγιον Όρος, σε τοποθεσίες που συνδέονται άμεσα με τη ζωή και την ασκητική του διαδρομή, με την παραγωγή να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αυθεντικότητα του περιβάλλοντος και της εποχής.



Το επόμενο διάστημα το συνεργείο αναμένεται να μεταφερθεί στη Μονή Πεντέλης για νέες σκηνές, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο γυρισμάτων στην Τήνο, προκειμένου να εμπλουτιστεί ο οπτικός και αφηγηματικός κόσμος της σειράς.



Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρεθεί ο Άρης Σερβετάλης, ενώ τον Άγιο στα νεανικά του χρόνια θα ενσαρκώσει ο Τάσος Λέκκας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.



Η «Άγιος Ιωσήφ» αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες επενδύσεις μυθοπλασίας του καναλιού για τη σεζόν 2026-2027, συνεχίζοντας τη δυναμική στροφή του στα ιστορικά και βιογραφικά τηλεοπτικά projects που έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού τα τελευταία χρόνια.



Πηγή: tvnea.com



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