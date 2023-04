tvnea

Το «Just the 2 of Us» έρχεται στον Alpha με εντυπωσιακές εμφανίσεις, συγκινητικές ερμηνείες, λαμπερές παρουσίες, πολλά δώρα και εκπλήξεις!Ο μοναδικός στο είδος του, Νίκος Κοκλώνης, με την αστείρευτη ενέργεια που τον διακατέχει, βάζει στόχο κάθε Σαββατόβραδο να μας εκπλήσσει όλο και περισσότερο!Οι προσδοκίες της κριτικής επιτροπής αυξάνονται σε κάθε live και τα 10 αγαπημένα ντουέτα θέλουν να κερδίσουν τις εντυπώσεις απέναντι στη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή, τον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή.Λίγο πριν το 9ο live του J2US, οι διαγωνιζόμενοι βάζουν τα δυνατά τους να μας ξεσηκώσουν, να μας κάνουν να χορέψουμε αλλά και να δακρύσουμε με τα τραγούδια που τους έχουν ανατεθεί:Ναταλία Αργυράκη - Γιώργος Βογιατζάκης«Μύκονος»Εύη Δρούτσα – Bo«Ένα καράβι»Γιώργος Κοψιδάς – Στεφανία Ρίζου«Το τυχερό αστέρι»Φοίβος Παπαδάκης – Χριστίνα Μαραγκόζη«Μην αντιστέκεσαι»Ιάσονας Παπαματθαίου – Ηρώ«Ακρογιαλιές δειλινά»Σοφία Παυλίδου – Ζερόμ Καλουτά«One way ticket to the blues»Λουίζα Πυριόχου – Biased Beast«The phantom of the opera»Άρης Σοϊλέδης – Μαριάντα Πιερίδη«Μαγκάβα τουτ(Θέλω εσένα)»Παντελής Τουτουντζής – Κατερίνα Στανίση«Της γερακίνας γιος»Φελίσια Τσαλαπάτη – Τριαντάφυλλος«Φίλα με»Το J2US θα υποδεχθεί έναν από τους πιο δημοφιλείς trappers της γενιάς του, τον Tranno, σε μία εμφάνιση έκπληξη!Η Ρία Ελληνίδου επιστρέφει στην σκηνή του J2US για να μας διασκεδάσει και να κάνουμε κέφι.Τη βραδιά θα απογειώσει μ’ ένα απολαυστικό γλέντι ο μοναδικός Σώτης Βολάνης!Παίζει πάρτι εδώ στο JUST και είμαστε όλοι καλεσμένοι!«Just the 2 of Us»Απόψε στις 20:00 στον Alpha!Πηγή: TVNEA.COM