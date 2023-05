Σταθερά, η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) δίνει το παρόν στην πιο σημαντική διεθνή έκθεση ιχθυηρών. Βασικοί πυλώνες συμμετοχής η εξωστρέφεια, η καινοτομία, η επαφή με πελάτες και συνεργάτες, οι εμπορικές συμφωνίες, οι νέες τάσεις της αγοράςΥποστήριξη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), με δυνατή εκπροσώπηση υψηλόβαθμων στελεχών.Εκπροσώπηση της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μαδρίτη μέσω του Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α', Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ ΜαδρίτηςΨάρι και κρασί, μια μοναδική στο είδος συνέργεια, που ανοίγει δρόμους και κερδίζει εντυπώσειςΚαθημερινή γευσιγνωσία και πρωτότυπες συνταγές με τσιπούρα, λαβράκι, κρανιό, φαγκρί βραχύπτερο«Το πρόγραμμα δράσης που έχει εκτελέσει η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) τα τελευταία 6 χρόνια, έχει αναδείξει τον ηγετικό ρόλο που έχει το Ελληνικό Ψάρι μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας από άποψη ποιότητας και θρεπτικής αξίας σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.» Με αυτήν τη φράση του ο κ. Απόστολος Τουραλιάς, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΟΠΥ, συνοψίζει τη δυναμική της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και τη σημασία που έχει να συμμετέχει δυναμικά και αποτελεσματικά σε μεγάλες ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις.Στην Seafood Expo Global, που έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη 25 – 27 Απριλίου 2023, η ΕΛΟΠΥ συμμετείχε με περίπτερο 300τμ σε κύριο σημείο της έκθεσης, όπου φιλοξένησε τα Μέλη της, εκθέτες και επισκέπτες, προσδίδοντας κύρος και προστιθέμενη αξία στον κλάδο και την Ελλάδα.Την EΛΟΠΥ τίμησαν με την παρουσία τους τα υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διευθύντρια Αλιείας κα Πέτρου, Επικεφαλής Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας κα Γιόκαλα, Διευθυντής Αλιευτικής Πολιτικής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αλιευτικής Παραγωγής κ. Καμπόλης και κορυφαία στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων. Την Ελληνική Πρεσβεία στη Μαδρίτη εκπροσώπησε ο κ. Παντελής Γκάσιος, Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α', Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης.Πρεσβεύοντας ότι οι συνέργειες με άλλα προϊόντα πολλαπλασιάζουν την αξία του Ελληνικού Ψαριού, η ΕΛΟΠΥ διοργάνωσε φέτος μια μοναδική στο είδος της εκδήλωση στον κόσμο της θάλασσας, με θέμα “Συνδυάζοντας το Ελληνικό Ψάρι Fish from Greece με το Ελληνικό Κρασί” με τη συνεργασία του chef κ. Παναγιώτη Γιακαλή και του Wine & Spirits Communicator κ. Θόδωρου Λέλεκα. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν γαστρονομικές δημιουργίες με τα καλύτερα ελληνικά κρασιά. Όπως είπε η κα Ισμήνη Μπογδάνου Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της ΕΛΟΠΥ, «Σήμερα προσφέρουμε στους επισκέπτες μας ότι καλύτερο παράγει η Ελληνική θάλασσα και η Ελληνική γη.»Τα καθημερινά γαστρονομικά live cooking sessions στο περίπτερο της ΕΛΟΠΥ, προσέλκυσαν πολλούς Έλληνες και ξένους επισκέπτες, καθώς ο διακεκριμένος Έλληνας Chef κ. Κωνσταντίνος Βασσάλος με το επιτελείο του ετοίμαζε καθημερινά γευστικούς μεζέδες με τα κύρια είδη που παράγουν τα 20 Μέλη της ΕΛΟΠΥ, τσιπούρα, λαβράκι, κρανιό και φαγκρί βραχύπτερο.Η ΕΛΟΠΥ εξασφάλισε τη δημοσιογραφική κάλυψη της ελληνικής παρουσίας στην έκθεση.Σχετικά με την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ)Η ΕΛΟΠΥ, φορέας ανάπτυξης της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων των εταιρειών-Μελών της και την εδραίωση της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας ως ηγετική δύναμη στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές. Σήμερα, η ΕΛΟΠΥ έχει 20 Μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της εγχώριας παραγωγής, εξάγοντας τα προϊόντα τους σε 40 χώρες του κόσμου. Ταυτόχρονα, είναι δραστήριο μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την Υδατοκαλλιέργεια (AAC) αναδεικνύοντας έμπρακτα τον διεθνή προσανατολισμό και την εξωστρέφεια που τη χαρακτηρίζουν.Η ΕΛΟΠΥ λειτουργεί με γνώμονα τον σεβασμό μεταξύ των Μελών και προς τον καταναλωτή, τη συλλογικότητα, την υπερηφάνεια για τον κλάδο και τα προϊόντα του και σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Γαλάζιας Οικονομίας, ενώ παράλληλα υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης στηρίζοντας ενεργά την τοπική κοινωνία, τις ευπαθείς ομάδες, το περιβάλλον και τον αθλητισμό.Διαχρονική δέσμευση της ΕΛΟΠΥ αποτελεί η υγιεινή τροφίμων, η ευζωία των ιχθύων και η προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουν τα ψάρια και σε αυτό το πλαίσιο δημιούργησε το πρότυπο Σχήμα Πιστοποίησης Fish From Greece σε συνεργασία με την TUV Austria Hellas και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και Οδηγούς Καλών Πρακτικών σε συνεργασία με την Επιστημονική και Ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας.Σχετικά με το Fish from GreeceΤα προϊόντα των εταιρειών-μελών της ΕΛΟΠΥ φέρουν τη συλλογική σήμανση και την πιστοποίηση Fish from Greece που αποτελεί σφραγίδα ποιότητας για τους καταναλωτές. Το φρέσκο ελληνικό ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας Fish from Greece μεγαλώνει στο φυσικό του περιβάλλον, στα πεντακάθαρα, διάφανα νερά της χώρας μας, κάτω από αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τρέφεται με πλήρως ισορροπημένες GMO-free ιχθυοτροφές.

