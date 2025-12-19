Εκδόθηκε εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ (18/12/2025) σχετικά με την παραλαβή και εξόφληση λογαριασμών φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία (συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ) για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τα μέλη των οικογενειών τους.

Τα προβλεπόμενα θα εφαρμοστούν από 1/1/2026 και η εκκαθάριση θα ακολουθεί τη διαδικασία που ισχύει για τους λογαριασμούς ΕΟΠΥΥ.

1) Τι αφορά – τι δεν αφορά Η εξυπηρέτηση από τον ΕΟΠΥΥ αφορά μόνο το σκέλος της εκτέλεσης συνταγών φαρμάκων από τα συμβεβλημένα ιδιωτικά φαρμακεία.Δεν περιλαμβάνονται: Φάρμακα Υψηλού Κόστους (άρθρο 12 παρ. 2 ν. 3816/2010), αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και σκευάσματα ειδικής διατροφής.2) Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (ΗΔΙΚΑ) Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης έχουν δημιουργηθεί κατηγορίες ασφαλισμένων (Ασφαλισμένοι ΓΕΑ, ΓΕΝ, ΓΕΣ), ώστε οι συνταγές να εκδίδονται και να εκτελούνται με ενιαία διαδικασία όπως οι λοιπές συνταγές ΕΟΠΥΥ.Οι συνταγές των Ενόπλων Δυνάμεων θα εκτελούνται με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και συμμετοχές ασφαλισμένων που ισχύουν για τις συνταγές ΕΟΠΥΥ.3) Υποβολή συνταγών – τιμολόγηση (πρακτικά για το φαρμακείο) Οι συνταγές ΕΔ θα υποβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα μέσα στον φάκελο συνταγών προς τον ΕΟΠΥΥ, σε ξεχωριστό υποφάκελο με εξωτερική σήμανση.Κάθε φαρμακείο θα εκδίδει διακριτό τιμολόγιο για τη δαπάνη των συνταγών ΕΔ, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους λογαριασμούς ΕΟΠΥΥ.4) Σάρωση – έλεγχος – εκκαθάριση – πληρωμή Οι συνταγές των Ενόπλων Δυνάμεων θα σαρώνονται και ο έλεγχος/η εκκαθάριση θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται για τις συνταγές ΕΟΠΥΥ, με αναφορά στο πλαίσιο της ΚΥΑ Β2β/οικ.30866/31-5-2022 (Β’ 2792).Ο ΕΟΠΥΥ θα δημιουργήσει διακριτό ΚΑΕ για την αποζημίωση των συνταγών αυτών και η πληρωμή των ιδιωτικών φαρμακείων θα γίνεται ανά μήνα με χρέωση του συγκεκριμένου ΚΑΕ.5) Rebate / Clawback (σημαντική διευκρίνιση) Οι συνταγές των Ενόπλων Δυνάμεων εξαιρούνται από κάθε είδους επιστροφές (rebates).Η δαπάνη τους αφαιρείται από την εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ και τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back).

Έναρξη ισχύος: 1/1/2026.

Αν υπάρξουν νεότερες τεχνικές οδηγίες (π.χ. για τη σήμανση/υποφάκελο ή ειδικές οδηγίες στο σύστημα), θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.Δείτε παρακάτω τις επίσημες ανακοινώσεις:

Ανακοινωση ΠΦΣ για ενσωματωση συνταγων ενοπλων δυναμεων στον ΕΟΠΥΥ by Farmakopoioi farmakopoioi

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΕΝΟΠΛΕΣ_ΔΥΝΑΜΕΙΣ by Farmakopoioi farmakopoioi

