Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο Μετρό της Βαρκελώνης, όταν ένας νεαρός άνδρας, οποίος ήταν εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ, έπεσε στις ράγες λίγα δευτερόλεπτα πριν φτάσει το τρένο. Τη ζωή του έσωσαν τα γρήγορα αντανακλαστικά μιας γυναίκας, αστυνομικού εκτός υπηρεσίας, και η άμεση κινητοποίηση επιβατών που βρίσκονταν στην αποβάθρα.govnews.grΤο περιστατικό σημειώθηκε στη Γραμμή 3 του Μετρό, στον sidirodromikanea
