Η Κίνα σχεδιάζει επέκταση των σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας κατά 19% έως το 2030, εν μέσω παγκόσμιας κυριαρχίας στον τομέα.
2026-01-05 14:04:34
Το Πεκίνο στοχεύει να επεκτείνει ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας σε περίπου 180.000 χιλιόμετρα στο πλαίσιο της προώθησης υποδομών για το 2026-2030, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα σε όλη τη χώρα.Ο εθνικός σιδηροδρομικός φορέας παρουσίασε την Κυριακή το σχέδιο για την επέκταση του λειτουργικού σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας σε περίπου 180.000 χιλιόμετρα (112.000 μίλια) έως το 2030 – με sidirodromikanea
