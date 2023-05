tvnea

Μετά την ιστορία του διασημότερου serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ, Τζέφρι Ντάμερ, τα εγκλήματα του οποίου «ζωντάνευσαν» μέσα από τη σειρά «DAHMER – Monster», το Netflix ανακοίνωσε την επόμενη συγκλονιστική ιστορία που θα διηγηθεί μέσα από τη 2η σεζόν του «Monster».Η true crime σειρά «DAHMER – Τέρας: Η ιστορία του Τζέφρι Ντάμερ» σημείωσε τεράστια επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο και ήταν για πολλές εβδομάδες στα Top10 σε όλον τον κόσμο, με αποτέλεσμα το Netflix να αποφασίσει να συνεχίσει τη σειρά με νέες υποθέσεις δολοφόνων και κατά συρροήν δολοφόνων (serial killers).Η 2η σεζόν της σειράς Monster θα επικεντρωθεί στην ιστορία των Lyle και Erik Menendez που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο. Ο επίσημος τίτλος είναι “MONSTERS: The Lyle and Erik Menendez Story”. Στην παραγωγή και τη δημιουργία θα είναι ξανά οι Ryan Murphy και Ian Brennan που υπέγραψαν την επιτυχία του Dahmer.Η ιστορία των Lyle και Erik MenendezΗ νέα σεζόν θα επικεντρωθεί στα δύο αδέρφια, Lyle και Erik Menendez, που δολοφόνησαν τους πλούσιους γονείς τους, Jose και Kitty Menendez, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, στο Beverly Hills το 1989.Lyle και Erik MenendezΟ Lyle και ο Erik Menendez πηγή: Nick Ut/AP PhotoΤα δύο αδέλφια ήταν μόλις 21 και 18 ετών τότε και στο δικαστήριο ισχυρίστηκαν ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα λόγω χρόνιας σωματικής, σεξουαλικής και συναισθηματικής κακοποίησης. Όμως ο εισαγγελέας της δίκης υποστήριξε ότι οι δολοφονίες αυτές είχαν ως κίνητρο την αμύθητη περιουσία των γονιών τους.Το MONSTERS: The Lyle and Erik Menendez Story θα κυκλοφορήσει στο Netflix το 2024.Πηγή: TVNEA.COM