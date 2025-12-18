





Μετά τη μεγάλη διεθνή επιτυχία του Maestro στο Netflix, ακόμη μία ελληνική τηλεοπτική σειρά ετοιμάζεται να ακολουθήσει τον δρόμο του εξωτερικού. Ο λόγος για τη βιογραφική παραγωγή της ΕΡΤ «Η Μαρία που έγινε Κάλλας», η οποία ανοίγει πλέον τα φτερά της για μετάδοση εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Real News, η ΕΡΤ προχώρησε σε συμφωνία παραχώρησης των δικαιωμάτων της σειράς στην Telewizja Polska, τη δημόσια τηλεόραση της Πολωνίας. Η συνεργασία θα έχει διάρκεια δύο ετών και θα καλύπτει την περίοδο από τις αρχές του 2026 έως και το 2028.

Την ίδια ώρα, η διεθνής πορεία της σειράς δεν περιορίζεται μόνο στην Πολωνία. Όπως αναφέρει η Real News, έχει ήδη υπάρξει συμφωνία με εταιρεία διανομής οπτικοακουστικών έργων για την προώθηση της σειράς και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο την Ιταλία και τη Γαλλία.

Η σειρά «Η Μαρία που έγινε Κάλλας», σε σκηνοθεσία Όλγας Μαλέα, προβλήθηκε στην ΕΡΤ το 2023 και αφηγείται τα νεανικά χρόνια της σπουδαίας υψιφώνου, με πρωταγωνίστρια την Κλεοπάτρα Ελευθεριάδου, ενώ συμμετέχουν επίσης η Ελένη Ράντου και η Ρένια Λουιζίδου.

Πηγή: tvnea.com