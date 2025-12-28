Στην Κέρκυρα των αρχών του 20ου αιώνα, ένας αθώος άντρας, στιγματισμένος για την καταγωγή του, βρίσκεται άδικα καταδικασμένος για ένα έγκλημα πάθους, σε μια κοινωνία που θέτει με ανάλγητο τρόπο τους ανθρώπους στο περιθώριο. Μια μοιραία γυναίκα ορίζει τις ζωές τριών ανδρών. Ο πρότερος παράδεισος του έρωτα γίνεται η δική τους φυλακή και κόλαση. Θα βρουν τρόπο να εξιλεωθούν;Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, όπου θα αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο. Παρότι καλόκαρδος και ευγενικός, ο Γιάννος μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Μεγαλώνοντας γεννάται μέσα του το πιο αγνό συναίσθημα για ένα κορίτσι που διαφέρει από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα. Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία. Το ερωτικό τρίγωνο που περίτεχνα καταγράφει ο Θεοτόκης συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) – όμορφος, γοητευτικός και παράφορα ερωτευμένος με τη Μαργαρίτα.Ο γάμος της Μαργαρίτας με τον Αράθυμο (Κίμων Κουρής) οδηγεί τον Γιάννο στη φυγή και φουντώνει την ζήλια του Πέτρου. Η αγνή αγάπη αναμετράται με τον πόθο και μόνο η αλήθεια της καρδιάς μπορεί να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωση. Θα βρουν άραγε λύτρωση οι «Αθώοι»;Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «Οι Αθώοι» οι: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.Η σειρά Οι Αθώοι θα κάνουν πρεμιέρα την Πέμπτη 5/2, στις 22:20 στο MEGAΠηγή: tvnea.com